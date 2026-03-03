Petrol 80 doları aştı! Akaryakıtta zam kararı iptal edildi

Orta Doğu’daki gerilim Hürmüz Boğazı’nı tehdit ediyor, petrol fiyatları rekor tazeliyor. 3 Mart itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 80 doları aşarken, akaryakıt tabelalarında motorine yapılması beklenen 6,69 TL'lik zam iptal edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte petrol fiyatları hızla artarken, piyasalardaki yükseliş pompaya da yansıyor. Brent petrolün varil fiyatı 3 Mart Salı günü 80,30 dolar seviyelerini görürken, akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor.

3 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TABLO)

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 58.40 60.40 30.29 İstanbul Anadolu 58.24 60.24 29.69 Ankara 59.34 61.50 30.17 İzmir 59.62 61.77 30.09

DÜNYA TİCARETİNİN KALBİ DURABİLİR

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de A Haber ekranlarında Ortadoğu'da tırmanan gerilimin küresel ekonomiye ve Türkiye piyasalarına yansımalarını değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin petrol fiyatlarını tetiklediğini belirten Erdem, "İran 'ben kapattım' derken aslında bir tehditten bahsediyor. Orası 30 kilometrelik bir darboğaz ve dünyanın en kritik noktalarından biri. Buradan geçen gemileri vururum tehdidiyle aslında fiilen kapı kapatılmış oluyor. Dünya petrol ticaretinin beşte biri, LNG ticaretinin ise yüzde 25'i buradan geçiyor. İlk saldırıyla birlikte petrol fiyatlarında yüzde 8'e yakın bir yükseliş oldu, Brent petrol 80 doların üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK BASKISI

Petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerini rakamlarla açıklayan Erdem, "Petrol fiyatlarının artması dünya enflasyonunu olumsuz etkileyecek. Bizi ilgilendiren kısım enerji maliyetlerinin artmasıdır. Petroldeki kalıcı 10 dolarlık bir artış, bizim cari açığımıza 4-5 milyar dolarlık olumsuz bir yük getiriyor. Ayrıca enflasyona yıllık bazda yüzde 1 ila 1,5 oranında negatif katkı yapıyor" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

İRAN'IN YENİ STRATEJİSİ: EKONOMİK BASKI KARTI

İran'ın askeri çatışmayı ekonomik bir savaş zeminine taşıdığını ifade eden Erdem, "İran iki taktik uyguluyor. Birincisi ABD üslerine dolaylı yoldan baskı kurmak, ikincisi ise Dubai ve Suudi Arabistan'daki rafineriler gibi ekonomiyi sarsacak noktaları hedef alarak küresel bir baskı oluşturmak" dedi. OPEC'in kararlarına değinen Erdem, "Vanaları açsanız bile o petrolü Hürmüz'den geçiremiyorsanız fiyatlar yükselmeye mahkumdur" değerlendirmesinde bulundu.

FİZİKİ ALTINDA "MAKAS" ALARMI

Risklerin artmasıyla yatırımcının güvenli liman olan altına yöneldiğini belirten Erdem, "Borsalardan çıkış başlayınca para altına akıyor. Altının onsu 2390 dolara kadar çıktı. İçeride gram altın 7500-8000 lira seviyelerini zorluyor" dedi. Piyasadaki makas aralığına dikkat çeken Erdem, "Fiziki altın almaya kalktığınızda Kapalıçarşı'da alım-satım arasındaki farkın 400-500 liradan 1000 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Bu durum fiziki altına ulaşımı da zorlaştıran bir unsur" sözleriyle piyasadaki son durumu aktardı.

PETROLDE 200 DOLAR SENARYOSU GERÇEK Mİ?

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel enerji piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler, "Petrol 200 dolar olur mu?" sorusunu gündeme taşıdı. Ekonomist Arda Coşar ve Dış Politika Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber ekranlarında savaşın piyasalara olan derin etkilerini ve dev ekonomileri bekleyen kritik senaryoları bütün detaylarıyla analiz etti.

PİYASALARDA YÜKSELİŞ TRENDİ

Savaşın ayak seslerinin piyasalarda önceden duyulduğunu belirten Ekonomist Arda Coşar, "Zaten daha savaş başlamadan evvel ABD donanmasının İran'a doğru yola çıktığı haberiyle beraber petrolde ve altında yukarı yönlü hareketler görmüştük. Brent petrol 60'lı dolarlardan 70'li dolarlara yükselmişti" ifadelerini kullandı. Çatışmaların başlamasıyla fiyatlardaki sıçramanın hızlandığını kaydeden Coşar, "Hafta sonu savaş başladığında Pazartesi günkü açılışta yaklaşık yüzde 10 kadar Brent petrolün yukarı doğru açtığını gördük ve şu anda 80 dolar civarında stabilize oldu" sözleriyle piyasadaki son durumu aktardı.

DÜNYADA PETROL ÜRETİMİ ARTIYOR

Piyasalarda konuşulan uç senaryoları değerlendiren Arda Coşar, "Çok küresel ve büyük bir 3. Dünya Savaşı çıkmadığı sürece 200 dolar gibi bir rakam beklemiyorum. Ancak savaş daha büyük bir alana yayılır veya kara harekatına dönerse 100 dolar ihtimali tabii ki var. 200 dolar gibi senaryolar çok uç senaryolar" değerlendirmesinde bulundu. Petrol üretiminin diğer ülkelerce ikame edilebileceğini belirten Coşar, "Dünyada petrol üretimi artıyor, bir yerde problem olsa da diğer ülkeler bunu tamamlayabilir" dedi.

ZAM KARARI İPTAL EDİLDİ

Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle motorine yapılması beklenen 6,69 TL'lik zam iptal edildi. Motorine 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece yapılması planlanan 6,69 TL'lik zam uygulanmayacak.