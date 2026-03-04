CANLI | ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'dan misilleme! Hamaney'in oğlu yeni lider mi oldu?
ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim suikast sonucu hayatını kaybetti. Tahran yönetimi, saldırılara karşılık Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine hedef alarak misilleme saldırılarında bulunurken İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Beyt Şemes bölgelerine çok sayıda füze fırlattı. İsrail Tahran'ı İran ise Tel Aviv'i vururken Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri olduğu iddia edildi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı hedef alarak başlattığı saldırılarda Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi. İran saldırılar nedeniyle Körfez'deki ABD üslerini hedef alırken, Tel Aviv'e de yoğun füze bombardımanı gerçekleştiriyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İRAN HİNT OKYANUSU'NDA ABD DESTROYERİ VURDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında Hint Okyanusu’nda stratejik bir ABD hedefine yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. DMO tarafından yayımlanan bildiride, İran kıyılarından yaklaşık 650 kilometre uzaklıkta Hint Okyanusu’nda bir ABD destroyerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Operasyon kapsamında, ABD’ye ait bir yakıt ikmal gemisinden yakıt almakta olan bir ABD destroyeri, DMO’ya ait Kadir 380 ve Talaiye füzeleriyle hedef alındı. Her iki geminin güvertesinde çıkan yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi" ifadeleri kullanıldı.
ÜRDÜN'DE GÖRÜNTÜ PAYLAŞMAMA UYARISI
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yayımlanan haberde, Ürdün ordusu ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle koordineli olarak, ülkenin savunma operasyonlarıyla ilgili herhangi bir video veya bilginin yayınlanmasının yasaklandığı belirtildi.
Haberde, lisanslı medya kuruluşları ve görüntü çekme izni alan ziyaretçi ekiplerin de Ürdün'ün ilgili makamlarıyla koordinasyonu sürdürmeleri gerektiği, yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.
Söz konusu kararın, bölgede devam eden karşılıklı saldırılar ve bunun Ürdün üzerindeki etkileri ile güvenlik güçleri tarafından yürütülen savunma operasyonlarının hassasiyeti göz önünde bulundurularak alındığı vurgulanan haberde, bazı yetkisiz ve lisanssız kişilerin video çekmesi veya medya faaliyetinde bulunmasıyla yanıltıcı ve yanlış bilgi ve haberler yaymasının önüne geçilmeye çalışıldığına dikkati çekildi.
Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.