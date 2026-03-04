CANLI | ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'dan misilleme! Hamaney'in oğlu yeni lider mi oldu?

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yayımlanan haberde, Ürdün ordusu ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle koordineli olarak, ülkenin savunma operasyonlarıyla ilgili herhangi bir video veya bilginin yayınlanmasının yasaklandığı belirtildi.

Haberde, lisanslı medya kuruluşları ve görüntü çekme izni alan ziyaretçi ekiplerin de Ürdün'ün ilgili makamlarıyla koordinasyonu sürdürmeleri gerektiği, yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Söz konusu kararın, bölgede devam eden karşılıklı saldırılar ve bunun Ürdün üzerindeki etkileri ile güvenlik güçleri tarafından yürütülen savunma operasyonlarının hassasiyeti göz önünde bulundurularak alındığı vurgulanan haberde, bazı yetkisiz ve lisanssız kişilerin video çekmesi veya medya faaliyetinde bulunmasıyla yanıltıcı ve yanlış bilgi ve haberler yaymasının önüne geçilmeye çalışıldığına dikkati çekildi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.