CANLI | ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'dan misilleme! Hamaney'in oğlu yeni lider mi oldu?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | ABD ve İsrail'in saldırılarına İran'dan misilleme! Hamaney'in oğlu yeni lider mi oldu?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim suikast sonucu hayatını kaybetti. Tahran yönetimi, saldırılara karşılık Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine hedef alarak misilleme saldırılarında bulunurken İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Beyt Şemes bölgelerine çok sayıda füze fırlattı. İsrail Tahran'ı İran ise Tel Aviv'i vururken Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri olduğu iddia edildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı hedef alarak başlattığı saldırılarda Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi. İran saldırılar nedeniyle Körfez'deki ABD üslerini hedef alırken, Tel Aviv'e de yoğun füze bombardımanı gerçekleştiriyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İsrail ve ABD vuruyor İran misilleme yapıyor!

03:34

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İsrail, İran'da geniş çaplı saldırı başlattıklarını duyurarak başkent Tahran'ı bombalamaya başladı. İran'da ise yeniden patlama sesleri duyuluyor. 
03:31

İRAN HİNT OKYANUSU'NDA ABD DESTROYERİ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında Hint Okyanusu’nda stratejik bir ABD hedefine yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. DMO tarafından yayımlanan bildiride, İran kıyılarından yaklaşık 650 kilometre uzaklıkta Hint Okyanusu’nda bir ABD destroyerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon kapsamında, ABD’ye ait bir yakıt ikmal gemisinden yakıt almakta olan bir ABD destroyeri, DMO’ya ait Kadir 380 ve Talaiye füzeleriyle hedef alındı. Her iki geminin güvertesinde çıkan yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi" ifadeleri kullanıldı. 

03:15

ÜRDÜN'DE GÖRÜNTÜ PAYLAŞMAMA UYARISI

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yayımlanan haberde, Ürdün ordusu ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle koordineli olarak, ülkenin savunma operasyonlarıyla ilgili herhangi bir video veya bilginin yayınlanmasının yasaklandığı belirtildi.

Haberde, lisanslı medya kuruluşları ve görüntü çekme izni alan ziyaretçi ekiplerin de Ürdün'ün ilgili makamlarıyla koordinasyonu sürdürmeleri gerektiği, yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Söz konusu kararın, bölgede devam eden karşılıklı saldırılar ve bunun Ürdün üzerindeki etkileri ile güvenlik güçleri tarafından yürütülen savunma operasyonlarının hassasiyeti göz önünde bulundurularak alındığı vurgulanan haberde, bazı yetkisiz ve lisanssız kişilerin video çekmesi veya medya faaliyetinde bulunmasıyla yanıltıcı ve yanlış bilgi ve haberler yaymasının önüne geçilmeye çalışıldığına dikkati çekildi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.

02:32

KUVEYT'TE DRON UÇUŞU VE HAVADAN GÖRÜNTÜ YASAKLANDI

Kuveyt, ikinci bir duyuruya kadar ülkede dron uçurmaya ve havadan görüntü çekmeye yasak getirdiğini bildirdi.

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke ve bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında hem güvenlik çabalarını desteklemek hem de saha operasyonlarının etkilenmemesini sağlamak amacıyla birtakım tedbirlerin alındığına işaret edildi.

Söz konusu tedbirler kapsamında havadan görüntü çekme ve dron kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, güvenlik prosedürlerinin seyrini doğrudan olumsuz etkileyebileceği, saha çalışmalarını aksatabileceği ve yetkili makamların görevlerini yerine getirme hazırlığını etkileyebileceği gerekçesiyle bu yasağın getirildiği kaydedildi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.

01:35

İRAN ERBİL'DEKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ABD güçlerinin bulunduğu Harir Hava Üssü'ne 2 saldırı gerçekleştirildi. Irak İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgede yapılan saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Harir Askeri Üssü'nde iki büyük patlama meydana gelirken, eş zamanlı olarak Erbil semalarında görülen bir insansız hava aracı (İHA), ABD Konsolosluğu'na yöneldiği sırada hava savunma sistemleri tarafından Bestora bölgesinde düşürüldü.


HAVALİMANI VE BELED ÜSSÜ ALARMDA

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Tümgeneral Saad Maan, Bağdat Uluslararası Havalimanı çevresinde küçük boyutlu bir İHA’nın düşürüldüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Öte yandan, Selahaddin vilayetinde bulunan ve bünyesinde yabancı güç barındırmayan Beled Hava Üssü’ne de bir füze veya İHA saldırısı düzenlendiği, patlamanın ardından üste güvenlik alarmı verildiği bildirildi.


HAŞDİ ŞABİ KARARGAHINDA YANGIN

Musul vilayetine bağlı Kayyara bölgesinde, Haşdi Şabi bünyesindeki Ketayib İmam Ali grubuna ait bir karargahta yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangının bir hava saldırısı sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde duruyor. Patlamanın boyutu ve yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


IRAK İSLAMİ DİRENİŞ ÖRGÜTÜ'NDEN 27 OPERASYON AÇIKLAMASI

Kendisini "Irak İslami Direnişi" olarak adlandıran grup, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, şafak vaktinden bu yana Irak ve bölgedeki ABD üslerine yönelik toplam 27 hava saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Açıklamada, saldırılarda onlarca İHA ve füzenin kullanıldığı öne sürüldü.

01:07

İRAN ABD'Yİ KUVEYT'TE VURDU: 6 ÖLÜ 18 YARALI

İran'ın Kuveyt'te ABD'yi hedef aldığı saldırıda 6 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı bildirildi. 
01:03

BAHREYN'DE SİRENLER ÇALIYOR

Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara, sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere sığınmaları çağrısında bulundu.

Resmi verilere göre, Bahreyn'de salı günü boyunca 4 kez sirenler çaldı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık, İsrail'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün gibi ülkelerde, ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenliyor.

01:01

KATAR: İRAN DEVRİM MUHAFIZLARIYLA BAĞLANTILI 2 HÜCREYİ ÇÖKERTTİK

Katar, ülkede İran Devrim Muhafızları adına faaliyet gösteren iki hücrenin çökertildiğini bildirdi. Ülkenin resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Devlet Güvenlik Birimlerinin, ciddi gözetleme operasyonları sonucunda 10 şüpheliyi yakaladığı belirtildi.

Bunlardan 7'sinin, ülkedeki hayati ve askeri tesisler hakkında bilgi toplamak için casusluk görevleriyle görevlendirildiğine işaret edilen haberde, diğer 3'ünün ise sabotaj eylemleri gerçekleştirmekle görevlendirildiği ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı konusunda eğitim aldığı aktarıldı.

Hassas tesis ve kurulumların konumları ve koordinatları, iletişim cihazları ve teknolojik ekipmanların da ele geçirildiği vurgulanan haberde, "Soruşturmalar sırasında şüpheliler, İran Devrim Muhafızları'yla bağlantılarının yanı sıra casusluk ve sabotaj görevlerini yerine getirdiklerini itiraf ettiler." denildi.

Haberde, Devlet Güvenlik Birimlerinin, vatandaşları uyanık olmaya ve şüpheli faaliyetleri yetkili makamlara bildirme çağrısı yaptığı kaydedildi

00:52

S. ARABİSTAN'DA CIA OFİSİNİN VURULDUĞU İDDİASI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Amerikan büyükelçiliği kompleksine düzenlenen ve İran'a ait olduğundan şüphelenilen dron saldırısında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ofisinin vurulduğu iddia edildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Riyad'daki CIA ofisi dron saldırısının hedefi oldu.

Haberde, söz konusu dron saldırısının hem ABD hem de Suudi Arabistan yönetimi tarafından doğrulandığı, ancak saldırıda kompleksin neresinin vurulduğu konusunda bir bilgi verilmediği kaydedildi.

Söz konusu kaynaklar ise büyükelçilik kompleksinde bulunan CIA ofisinin vurulduğunu ancak herhangi bir CIA görevlisinin yaralandığına ilişkin bir emare olmadığını belirtti.

Diğer yandan Washington Post, saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığının iç yazışmalarına da atıf yaptı.

Yazışmalarda, saldırının büyükelçiliğin çatısının bir kısmını "çökerttiği", binanın içinin dumanla kaplandığı, "yapısal hasar" meydana geldiği ve personelin "binadaki sığınaklarda korunduğu" ifade edildi. 

23:55

İSRAİL'DE YENİDEN ALARMLAR DEVREDE

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Tel Aviv'de yaşanan ikinci saldırının ardından bölgedeki son durumu aktararak yoğun bir patlama sesi olduğuna dikkat çekti. 

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ! İRAN İHA'LARI İSRAİL'İ VURUYOR

DEMİR KUBBE DEVREDE: SEMALAR BİR ANDA HAREKETLENDİ

Saldırının başladığı anlarda sahada olan Emine Kavasoğlu, "Ard arda sirenler çalmaya başladı ve Demir Kubbe bir kez daha bir şekilde müdahale edilmeye başlandı. Yine de Tel Aviv semalarını bir anda hareket etti. İran'dan ateşlenen füzeler pek çok nokta için alarma müdahalene neden oldu" kullandı. Kavasoğlu, füzelerin füze hale getirildiği anlarda yaşanan paniği, "Az önceki yoğun saldırı kadar değil belki ama bir tane daha saldırı Tel Aviv semalarında etkisiz hale getirildi" sözleriyle aktardı.

İSRAİL ORDUSUNDAN KRİTİK UYARI: "KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYIN"

Saldırıların katkısını artırmasıyla birlikte İsrail sığınak emrini çalıştıran Kavasoğlu, "İsrail ordusundan da yapılan bir açıklama var; çıkmayın, kesinlikle çıkmayın denildi" bilgisini paylaştı. Kavasoğlu ayrıca, "Telefonlarımıza olağanüstü risk altındasınız uyarısı geldi. Şu an saldırı durmuş görünüyor ama ikinci kez Tel Aviv hedef alındı" diyen saldırıların dalga dalga devam ettiğine dikkat çekti.

"BU KADAR YOĞUN BİR SALDIRI BEKLEMİYORLARDI"

İsrail'in İran'ın saldırı kapasitesini hazırlıksız yakalanmış olabileceğini ifade eden Emine Kavasoğlu, "Beklemiyorlardı hakikaten bu kadar yoğun bir saldırı. Belki de bu kadar yoğun bir cevap, İran'ın saldırıları beklenmiyorlardı ama şu an her yer vuruluyor" ifadesini kullandı. Gece saatlerinde saldırıların daha da yoğunlaştığını belirten Kavasoğlu, "İran tarafından gece saatlerinde daha da yoğun bir füze saldırısının İsrail'e doğru" sözleriyle ciddiyetini vurguladı.

KUDÜS VE TEL AVİV'DE ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ

Yayının son anlarında bölgeden yükselen dumanlara ve seslere dikkat eden Kavasoğlu, "Bir patlama sesi geldi çok yakın bir yerden. Dumanın yükseldiği herhangi bir nokta var mı diye kontrol ediyorum. Görünürde bir şey yok ama yoğun bir patlama sesi Kudüs ve Tel Aviv'den geliyor" diyerek bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü ifade etti. 

