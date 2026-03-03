Orta Doğu’da kartlar yeniden karılıyor! ABD ve İran hesaplaşmasında korkutan senaryo: Petrol ve su savaşları başladı mı?

Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve A Haber Sabah Ajansı moderatörü Cansın Helvacı, İran'ın füze kapasitesinden Körfez ülkelerinin stratejik hamlelerine, enerji hatlarına yönelik tehditlerden olası yeni hedeflere kadar pek çok kritik başlığı A Haber canlı yayınında masaya yatırdı.

Haberin başlangıcından bu yana kameralar önünde agresif bir tutum sergileyen Trump'ın son dönemdeki tavrını değerlendiren Cansın Helvacı, "Trump bu iş başladıktan sonra her bulduğu fırsatta soruları yanıtlardı ancak artık soru-cevap almıyor, perde seçimlerini anlatmaya başladı" sözleriyle Beyaz Saray'daki strateji değişikliğine dikkat çekti. İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirdiğini hatırlatan Helvacı, hedefin net olduğunu ve İran'ın füze kapasitesi ile donanmasının yok edilmeye çalışıldığını belirtti.

(foto:AA)

KÖRFEZ'DE ASKERİ SEVKIYAT: 5. FİLO HEDEFTE

Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran Mete Sohtaoğlu, "İran ısrarla Bahreyn'deki ABD donanmasının 5. Filo karargahını vuruyor; burası Hint Okyanusu'ndan Süveyş Kanalı'na kadar tüm bölgenin deniz gücü komuta merkezidir" dedi. Bahreyn'in yardım çağrısı üzerine Suudi Arabistan merkezli "Körfez Kalkan Gücü"nün devreye girdiğini belirten Sohtaoğlu, "Hava savunma sistemleri Bahreyn'e girdi ve bu askeri yapı önümüzdeki günlerde Kuveyt, BAE ve Umman'da da konuşlanacak" ifadelerini kullandı.

DUBAİ NEDEN HEDEF ALINDI?

Saldırıların ekonomik boyutuna değinen Sohtaoğlu, Dubai'nin hedef seçilmesinin tesadüf olmadığını belirterek, "Abu Dabi bir yönetim merkezi ve daha korunaklı ancak Dubai, ABD'ye sıcak para akıtan ana bir merkez; buradaki her hasar milyarlarca dolarlık kayıp anlamına geliyor" açıklamasında bulundu. Trump'ın Arap liderleri hakkındaki "Sert ve zekiler" yorumunu hatırlatan Cansın Helvacı ise Arap ülkelerinin savaşa dahil olma konusundaki ısrarlı tutumunu gündeme getirdi.