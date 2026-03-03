CANLI YAYIN

Orta Doğu’da kartlar yeniden karılıyor! ABD ve İran hesaplaşmasında korkutan senaryo: Petrol ve su savaşları başladı mı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu’da kartlar yeniden karılıyor! ABD ve İran hesaplaşmasında korkutan senaryo: Petrol ve su savaşları başladı mı?

Orta Doğu’da gerilim kritik eşiği aştı. ABD ile İran arasında tırmanan kriz sıcak çatışma ihtimalini güçlendirirken, gözler füze menziline ve Körfez’deki askeri hareketliliğe çevrildi. Dubai’nin neden hedefte olduğu, NATO üslerine uzanan tehdit iddiaları ve enerji-su hatlarındaki büyük risk A Haber canlı yayınında masaya yatırıldı. İşte bölgeyi bekleyen tehlikeli senaryonun perde arkası...

Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları ve bölgedeki askeri hareketlilik sıcak çatışma riskini zirveye taşıdı.

ORTA DOĞU'DA PETROL VE SU SAVAŞLARI BAŞLADI MI?

Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve A Haber Sabah Ajansı moderatörü Cansın Helvacı, İran'ın füze kapasitesinden Körfez ülkelerinin stratejik hamlelerine, enerji hatlarına yönelik tehditlerden olası yeni hedeflere kadar pek çok kritik başlığı A Haber canlı yayınında masaya yatırdı.

(foto:AA)(foto:AA)

TRUMP'IN SESSİZLİĞİ VE İRAN'IN FÜZE TEHDİDİ

Haberin başlangıcından bu yana kameralar önünde agresif bir tutum sergileyen Trump'ın son dönemdeki tavrını değerlendiren Cansın Helvacı, "Trump bu iş başladıktan sonra her bulduğu fırsatta soruları yanıtlardı ancak artık soru-cevap almıyor, perde seçimlerini anlatmaya başladı" sözleriyle Beyaz Saray'daki strateji değişikliğine dikkat çekti. İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirdiğini hatırlatan Helvacı, hedefin net olduğunu ve İran'ın füze kapasitesi ile donanmasının yok edilmeye çalışıldığını belirtti.

(foto:AA)(foto:AA)

KÖRFEZ'DE ASKERİ SEVKIYAT: 5. FİLO HEDEFTE

Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran Mete Sohtaoğlu, "İran ısrarla Bahreyn'deki ABD donanmasının 5. Filo karargahını vuruyor; burası Hint Okyanusu'ndan Süveyş Kanalı'na kadar tüm bölgenin deniz gücü komuta merkezidir" dedi. Bahreyn'in yardım çağrısı üzerine Suudi Arabistan merkezli "Körfez Kalkan Gücü"nün devreye girdiğini belirten Sohtaoğlu, "Hava savunma sistemleri Bahreyn'e girdi ve bu askeri yapı önümüzdeki günlerde Kuveyt, BAE ve Umman'da da konuşlanacak" ifadelerini kullandı.

DUBAİ'DE İFTAR TOPU PANİĞİ. GARSONLAR MÜŞTERİLERİ ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

DUBAİ NEDEN HEDEF ALINDI?

Saldırıların ekonomik boyutuna değinen Sohtaoğlu, Dubai'nin hedef seçilmesinin tesadüf olmadığını belirterek, "Abu Dabi bir yönetim merkezi ve daha korunaklı ancak Dubai, ABD'ye sıcak para akıtan ana bir merkez; buradaki her hasar milyarlarca dolarlık kayıp anlamına geliyor" açıklamasında bulundu. Trump'ın Arap liderleri hakkındaki "Sert ve zekiler" yorumunu hatırlatan Cansın Helvacı ise Arap ülkelerinin savaşa dahil olma konusundaki ısrarlı tutumunu gündeme getirdi.

(foto:AA)(foto:AA)

ENERJİ VE SU SAVAŞLARI: "KÖRFEZ FELÇ OLABİLİR"

İran'ın sadece askeri değil, ekonomik bir baskı kurmaya çalıştığını vurgulayan Mete Sohtaoğlu, "İran, Suudi Arabistan kıyılarındaki bir tane arıtma tesisini vurduğu anda Körfez'in içme suyu sistemi felç olur" uyarısında bulundu. Petrol hatlarına yönelik riskleri de değerlendiren Sohtaoğlu, "Bir İHA'nın Aramco boru hattının yanına, açık araziye düşmesi bile petrol fiyatlarının tavana zıplaması için yeterlidir; İran şu an ekonomi üzerinden büyük bir baskı kuruyor" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

FÜZE MENZİLİNDEKİ YENİ HEDEFLER: GİRİT VE NATO ÜSLERİ

İran'ın füze menzili üzerinden yapılan tartışmalara farklı bir boyut getiren Sohtaoğlu, "İran'ın füzeleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni vurabiliyorsa, askeri olarak Girit'e de ulaşabilir; Girit'te ise NATO ve ABD donanmasının lojistik üssü bulunuyor" dedi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

ABD'nin Çin ve Kuzey Kore'nin uzun menzilli füzelerine sessiz kalırken İran'a odaklanmasını eleştiren Sohtaoğlu, "Eğer bu hafta beklenen büyük saldırı gerçekleşirse gözümüz Girit'te ve Savda Körfezi'nde olsun" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Orta Doğu’da kartlar yeniden karılıyor! ABD ve İran hesaplaşmasında korkutan senaryo: Petrol ve su savaşları başladı mı? - 5
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın