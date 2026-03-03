Bakan Fidan’dan kritik İran uyarısı: Bölge çok tehlikeli bir süreçten geçiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kritik günlerden geçildiğini vurgulayan Fidan, özellikle İran merkezli savaşın etkilerinin sınırları aştığını söyledi. Bakan Fidan savaşın İran'la sınırlı kalmadığını belirterek, bölgenin tamamına yayıldığını vurguladı. "Savaşın süresi de şekli de değişebilir. Savaşın daha kötüye gitmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz." diyen Fidan Türkiye'nin önlem aldığını belirterek "Kendimiz ile ilgili bütün senaryoları masaya yatırıyoruz, tüm kriz senaryolarını gözetiyoruz." mesajını verdi.

"Son 20 yılda bölgemizde büyük acılar ve savaşlar yaşandı. Şu anda yaşadığımız bu büyük savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor, tüm bölgeye yayılıyor" diyen Fidan, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

"İRAN'IN STRATEJİSİ: BEN GİDERSEM BÖLGEYİ DE GÖTÜRÜRÜM"

Bakan Fidan, İran'ın izlediği stratejiye ilişkin de net ifadeler kullandı. İran'ın kendisine yönelik nihai bir saldırı algısı oluştuğunda, bölgedeki diğer ülkeleri de hedef alan bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Fidan, özellikle enerji altyapılarının hedef alındığını vurgulayarak, "İran, bölgedeki kritik ülkelerde bulunan enerji altyapılarının dünya ekonomisi ve enerji güvenliği açısından ne kadar hayati olduğunu biliyor. Taarruza uğradıkça baskı unsurunu buradan oluşturmaya çalışıyor" dedi.

SAVAŞIN SÜRESİ VE HEDEFİ TARTIŞMALI

Savaşın ne kadar süreceğinin ve nasıl bir seyir izleyeceğinin belirsiz olduğunu ifade eden Fidan "İran'ın askeri kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması" ve "Rejim değişikliğini amaçlayan bir askeri harekât perspektifi" ne dikkat çekerek bu iki hedefin savaşın süresini, yayılma biçimini ve oluşturacağı riskleri doğrudan etkileyeceğini söyledi.

"DAHA KÖTÜYE GİTMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin diplomatik temaslarını sürdürdüğünü kaydeden Fidan, bazı ülkelerle bir araya gelerek krizin daha da derinleşmemesi için yoğun çaba harcandığını söyledi.

Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken, Ankara'nın diplomasi trafiğini artırdığı ve olası daha büyük bir krizin önüne geçmek için çok yönlü çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

İran'ın hiçbir ayrım yapmadan bütün buraları (Körfez ülkeleri) bombalaması inanılmaz derecede yanlış bir strateji. Savaşın yayılma riski bizi endişelendiriyor. Savaşın cephesi iki taraflı olarak genişleyebilir.

Savaş İran'la sınırlı kalmıyor, bölgenin tamamına yayılıyor. Savaşın süresi de şekli de değişebilir. Savaşın daha kötüye gitmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Kendimiz ile ilgili bütün senaryoları masaya yatırıyoruz, tüm kriz senaryolarını gözetiyoruz.

Körfez ülkeleri savaş çıkmasın diye çok uğraştı. Saldırıdan 1 saat öncesine kadar çabalar sürdü. İran'ın bu ülkelere saldırması bence son derece çok yanlış bir strateji. İran 'Ben batacaksam bölgedeki ülkeleri de batırırım' anlayışı yürüttü.

30 Ocak'ta savaşı bir süre engelledik. Amerikalılar ve İranlılara bir görüşme mimarisi çizdik. Müzakereler sürseydi bir sonuca ulaşılabilirdi. İsrail ABD'ye muazzam bir baskı yaptı. 28 Şubat itibariyle de savaş başladı.

Kurumlar arasında yoğun bir koordinasyon faaliyeti içindeyiz. Kendimiz ile ilgili bütün senaryoları masaya yatırıyoruz, tüm kriz senaryolarını gözetiyoruz.