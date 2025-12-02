Dyson hakkında soruşturma açıldı: Paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulama

Türkiye'de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında yürütülen önaraştırma, resmi bir soruşturmaya dönüştü.

DYSON HAKKINDA SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu, şirkete yönelik incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Dyson'ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini tespit etmek üzere soruşturma açıldığını duyurdu.

Dyson hakkında soruşturma başlatıldı (ahaber.com.tr)

Önaraştırma kapsamında ulaşılan ilk tespitlere göre, Dyson'ın:

Paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu ,

Yetkili satıcıların yeniden satış koşullarına müdahale ettiği yönünde bulgulara rastlandı.

Bunun yanı sıra, şirketin Türkiye'de uyguladığı seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin korunmasına yönelik politikalar da soruşturma kapsamında detaylı şekilde mercek altına alınacak.

Dyson hakkında yürütülecek soruşturmanın sonucunda, şirketin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğine ilişkin nihai karar verilecek.