Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıkladı: Yıllık bazda yüzde 3,7

01 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr
Giriş: 01.12.2025 10:04 Güncelleme: 01.12.2025 10:28
Türkiye ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksiyle geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 büyüdü. En güçlü artış %13,9 ile inşaat sektöründe görülürken; finans ve sigorta %10,8, bilgi ve iletişim %10,1, sanayi ise %6,5 büyüdü.

GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,7 arttı.

TÜRKİYE 3. ÇEYREKTE YILLIK YÜZDE 3,7 BÜYÜDÜ

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %13,9 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat %13,9, finans ve sigorta faaliyetleri %10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %9,6, diğer hizmet faaliyetleri %7,1, sanayi sektörü %6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %4,4, gayrimenkul faaliyetleri %4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,1 arttı. Tarım sektörü ise %12,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 arttı.

En güçlü artış %13,9 ile inşaat sektöründe görüldü (AA)En güçlü artış %13,9 ile inşaat sektöründe görüldü (AA)

GSYH 2025 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 17 TRİLYON 424 MİLYAR 718 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 432 milyar 880 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2025 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %4,8 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %11,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı %0,7 azalırken, ithalat %4,3 arttı (AA)Mal ve hizmet ihracatı %0,7 azalırken, ithalat %4,3 arttı (AA)

MAL VE HİZMET İHRACATI 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %0,7 AZALIRKEN İTHALATI %4,3 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,7 azalırken ithalatı %4,3 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %41,1 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %43,5 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %35,0 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %35,0 iken, bu oran 2025 yılında da %35,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %46,0 iken %46,7 oldu.

