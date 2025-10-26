Sosyal yardım alan o parayı ödemeyecek! EPDK’dan doğalgaz faturalarıyla ilgili yeni düzenleme

65 yaş aylığı alan vatandaşlarla sosyal yardım alan vatandaşlar artık güvence bedelini ödemeyecek. (A Haber arşiv)

65 YAŞ AYLIĞI ALANLARDAN

Öte yandan yeni düzenleme kapsamında mevcutta 3 bin 216 TL olan güvence bedelinin kimlerden alınmayacağı da karar bağlandı. Buna göre 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan güvence bedeli alınmayacak. Düzenleme öncesi bu tüketicilerden alınmış bir güvence bedeli varsa bu tutar kişilere 12 eşit taksitte geri ödenecek. Aynı dağıtım bölgesi içerisinde farklı bir adrese taşınarak doğalgaz kullanımına devam edecek olan konut tüketicilerinden de güvence bedeli tahsil edilmeyecek. Önceki aboneliğinden dolayı ortaya çıkacak iade işlemi sonucu beklenecek ve varsa tahsil edilmesi gereken ilave miktar taksitlendirilerek faturalara yansıtılacak.

KISA MESAJLA İLETİLECEK

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre dağıtım şirketi faturayı, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketici tercihlerine göre; kâğıt fatura, kısa mesaj, e-posta, e-fatura ya da e-arşiv fatura gibi kanallar ile iletecek. Ancak ödeme süresi her halükarda 5 iş gününden az olamayacak. Tüketicinin iletişim bilgisi bulunması halinde, iletilen fatura tutarı ve son ödeme tarihi hakkında kısa mesajla da tüketicinin bilgilendirilmesi zorunlu olacak.