20 TL’lik yeni banknotlar bugünden itibaren tedavüle girdi: Merkez Bankası duyurdu

E9 Emisyon Grubu 7. tertip 20 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu 7. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların Tedavüle Çıkarılması duyurusunu yayımladı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu 7. tertip 20 TL banknotların 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 20 TL banknotlara kıyasla, 7. tertip 20 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadeleri kullanıldı.