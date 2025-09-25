Türk sahipli deniz ticaret filosu dünyada ilk 10’a girdi! 23 yılda 6 kat büyüme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filosunun 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldiğini duyurdu. 2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ile 17. sırada yer alan filonun, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiye ulaştığını belirten Uraloğlu, "Bu, 2002'ye göre dedveyt bazında yaklaşık 6 kat büyüme anlamına geliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Denizcilik Günü vesilesiyle denizcilerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Mavi Vatan'ın her köşesinde görev yapan, denizle kucaklaşan tüm denizciler sevgi ve saygılarını sundu. Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bu yıl Dünya Denizcilik Günü için belirlediği temanın sadece denizcilik için değil, tüm dünya için önemli bir hususu özetlediğini dile getirerek "Okyanusumuz, Yükümlülüğümüz, Fırsatımız" sloganına dikkati çekti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Evet, denizler bizim sorumluluğumuzdur; ama aynı zamanda büyük fırsatımızdır. Denizcilik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir kültür, küresel ticaretin omurgası ve dünya ekonomisinin can damarıdır. Dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının kontrolünü elinde tutan ülkemiz Akdeniz ve Karadeniz Havzasındaki deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır. Boğazlarımız, sadece ülkemiz için değil, Karadeniz ve Akdeniz ekonomik havzaları başta olmak üzere tüm dünya için stratejik bir suyolu ve geçiş koridorudur. Böyle bir coğrafyada denizcilik elbette gelişmiş ilerlemiştir."