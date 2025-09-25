Türk sahipli deniz ticaret filosu dünyada ilk 10'a girdi! 23 yılda 6 kat büyüme
Türk sahipli deniz ticaret filosunun dedveyt (Deniz ticaretin ölçü birimi) kapasitesi 53,1 milyona yükselirken, dünya sıralamasında ilk 10 içerisine girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin 2002'de 8,9 milyon dedveyt ile 17. sırada yer aldığına dikkat çekti. 2002'ye göre büyüme oranının 6 kat olduğunu ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filosunun 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldiğini duyurdu. 2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ile 17. sırada yer alan filonun, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiye ulaştığını belirten Uraloğlu, "Bu, 2002'ye göre dedveyt bazında yaklaşık 6 kat büyüme anlamına geliyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Denizcilik Günü vesilesiyle denizcilerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Mavi Vatan'ın her köşesinde görev yapan, denizle kucaklaşan tüm denizciler sevgi ve saygılarını sundu. Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bu yıl Dünya Denizcilik Günü için belirlediği temanın sadece denizcilik için değil, tüm dünya için önemli bir hususu özetlediğini dile getirerek "Okyanusumuz, Yükümlülüğümüz, Fırsatımız" sloganına dikkati çekti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Evet, denizler bizim sorumluluğumuzdur; ama aynı zamanda büyük fırsatımızdır. Denizcilik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir kültür, küresel ticaretin omurgası ve dünya ekonomisinin can damarıdır. Dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının kontrolünü elinde tutan ülkemiz Akdeniz ve Karadeniz Havzasındaki deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır. Boğazlarımız, sadece ülkemiz için değil, Karadeniz ve Akdeniz ekonomik havzaları başta olmak üzere tüm dünya için stratejik bir suyolu ve geçiş koridorudur. Böyle bir coğrafyada denizcilik elbette gelişmiş ilerlemiştir."
"ÜLKEMİZDE DIŞ TİCARET TAŞIMALARININ YÜZDE 86'SI DENİZYOLUYLA YAPILMAKTADIR"
2024 yılında dünya yük taşımacılığının yüzde 88'inin denizyollarıyla gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Küresel denizyolu yük trafiği yüzde 2,4'lük bir artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemizde de dış ticaret taşımalarının yüzde 86'sı denizyoluyla yapılmaktadır. Bu rakamlar, denizciliğin uluslararası ticaretteki stratejik önemini bir kez daha ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu.
2002 yılından bu yana limanlarda elleçlenen yük miktarının yüzde 180, konteyner miktarının ise yüzde 443 arttığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "2024 yılında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin TEU'ya ulaştı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde de limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 366 milyon 799 bin tona ulaştı." diye konuştu.
"EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEYEN 100 LİMANI ARASINDA 5 LİMANA SAHİP OLMAMIZ ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ KÜRESEL ARENADA TESCİL ETTİ"
Elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde. Yüzde 3,5 artarak 9 milyon 381 bin TEU olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere bu artışlar önemli bir başarı da getirdi. Uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına bu yıl ilk kez listeye giren Aliağa Limanımızı da ekledi. Böylece dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında 5 limana sahip olmamız ülkemizin gücünü küresel arenada tescil etti." açıklamasında bulundu.
"TÜRK SAHİPLİ DENİZ TİCARET FİLOMUZ, 53,1 MİLYON DEDVEYT KAPASİTESİYLE DÜNYA SIRALAMASINDA 11. SIRADAN 10. SIRAYA YÜKSELDİ"
Türk denizciliğinin tarihi bir başarısını daha duyuran Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Deniz ticaretindeki yükselişimizi bir kez daha ortaya koyan ve bu sefer adeta ülkemize sınıf atlatan bir başarıya daha imza atmış olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bakın denizcilikle ilgili yaptığımız son programlarımızda dile getirdiğimiz bir vaadimiz vardı: O da Türk deniz ticaret filomuzu dünya sıralamasında ilk 10'a taşımak! 'Hiç şüpheniz olmasın ilk 10'a uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız ve Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız' diyorduk. Hamdolsun bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla çalıştık, son dalgayı da aşarak bu büyük başarıyı elde ettik. Ülkemize denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık. Bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz, 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 11. sıradan 10. sıraya yükseldi!"
2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ile 17. sırada yer alan filonun, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10'a yerleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu, 2002'ye göre dedveyt bazında yaklaşık 6 kat büyüme anlamına geliyor! Türkiye, artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü bir şekilde dalgalandırıyor. Bu başarı, Türk denizciliğinin gücünü ve kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Şimdi hedefimiz, bu başarıyı daha da ileriye taşımak!" dedi.
Söz konusu başarının, sektörün kararlılığı, Bakanlığın vizyoner politikaları ve denizcilerin emeğiyle mümkün olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Filomuzun bu başarısı, sadece bir sıralama değil, aynı zamanda Türk denizciliğinin küresel arenada bir güç merkezi haline geldiğinin kanıtıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kaptanımızdan zabitimize, tayfamızdan amatör denizcilerimize, öğretmenimizden öğrencimize kadar sektörün her kademesinde yanınızdayız. Türk denizcisinin başarısına olan inancımızla, bugünün ve geleceğin denizcilerine güçlü destek sunmaya devam edeceğiz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki Türk denizciliğinin dünya sahnesinde 10. sıraya yükselmesi, sizin gayretlerinizin, cesaretinizin ve kararlılığınızın bir eseridir. Sizlerle birlikte bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tamdır." şeklinde konuştu.
Bakan Uraloğlu ayrıca her yıl olduğu gibi, Dünya Denizcilik Günü'nü kutlamak ve farkındalık oluşturmak adına bu akşam Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerinin yanı sıra bu yıl ilk kez Çamlıca Kulesini de mavi ışıkla aydınlatacaklarını kaydetti.
