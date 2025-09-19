Türkiye'den Suriye'de yeni sevkiyat! Şam Havalimanı’na zorlu hava koşullarında iniş desteği
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’nin başkenti Şam’daki havalimanına yönelik teknik destek kapsamında yapılan son sevkiyatlara ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, hava araçlarının kötü hava şartlarında dahi piste inmesinde kolaylık sağlayan ILS (Aletli İniş Sistemi) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sisteminin 17 Eylül’de Şam Havalimanı’na gönderildiğini bildirdi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sevkiyat planı çerçevesinde, hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlayan sistemlerin Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını belirten Uraloğlu, altyapı kurulumunun ardından teknik montajın başlayacağını söyledi.
EMNİYETLİ UÇUŞ İÇİN KRİTİK CİHAZLAR GÖNDERİLDİ
Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada emniyetli uçuş için kritik cihazların Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını ifade ederek, "Hava Araçlarının piste inişini kolaylaştıran ILS (Aletli İniş Sistemi) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sistemi 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildi. Söz konusu cihazlar, pilotların olumsuz hava şartlarında dahi piste güvenli ve doğru bir açıyla yaklaşmalarına imkân tanıyor. Sistemlerin kurulumu ve ayarlarının tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki hava trafiği daha emniyetli hâle gelecek." ifadelerini kullandı.
ASELSAN RADAR SİSTEMLERİ KURUYOR
Uraloğlu, Şam Havalimanı'na ayrıca birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ve yaklaşma kontrol sistemi (APP) kurulacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bu sistemler, uçakların havada izlenmesini sağlayarak hem kule hem de hava trafik kontrol merkezlerinin daha sağlıklı veriyle çalışmasını mümkün kılıyor." diye konuştu.
Radar ve kontrol sistemi kurulumunu üstlenen ASELSAN'ın inşaat çalışmalarına başladığını söyleyen Uraloğlu, "ASELSAN tarafından kule, prefabrik bina ve elektronik sistemlerin üretimi tamamlanan radar sistemlerine ait parçalar da önümüzdeki hafta sevk edilmeye başlanacak" bilgisini paylaştı.
