Türkiye’den Suriye’de yeni sevkiyat! Şam Havalimanı’na zorlu hava koşullarında iniş desteği

Türkiye'den Şam Havalimanı'na zorlu hava koşullarında iniş desteği (AHABER)



EMNİYETLİ UÇUŞ İÇİN KRİTİK CİHAZLAR GÖNDERİLDİ



Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada emniyetli uçuş için kritik cihazların Şam Havalimanı'na ulaştırıldığını ifade ederek, "Hava Araçlarının piste inişini kolaylaştıran ILS (Aletli İniş Sistemi) cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sistemi 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildi. Söz konusu cihazlar, pilotların olumsuz hava şartlarında dahi piste güvenli ve doğru bir açıyla yaklaşmalarına imkân tanıyor. Sistemlerin kurulumu ve ayarlarının tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki hava trafiği daha emniyetli hâle gelecek." ifadelerini kullandı.