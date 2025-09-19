Türkiye Varlık Fonu en büyük ilk 10 arasında! 2024’te rekor kar: 11 milyar doları aştı

19 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.09.2025 15:44 Güncelleme: 19.09.2025 15:50
Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2024'ü 360 milyar dolar büyüklükle kapattı. Dünyanın en büyük 10 varlık fonundan biri olan TVF, Abu Dhabi merkezli Mubadala'yı geride bıraktı. TVF'nin yıllık net karı 11,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2024 yılını 360 milyar dolar büyüklükle kapatarak dünyanın en büyük 10 varlık fonundan biri oldu.

Global Sovereign Wealth Funds (Global SWF), "Türkiye Varlık Fonu: 2024 Performansı, 2025 Stratejisi ve Yol Haritası" başlıklı bir analiz yayımladı.

Hesaplamalarda 2024 yılına ait dolar/TL kuru baz alınan rapora göre, 2024 sonu itibarıyla TVF'nin konsolide varlıkları 12,7 trilyon liraya (360 milyar dolar) ulaştı. Bu gelişmeyle TVF, Abu Dhabi merkezli Mubadala'yı geride bırakarak küresel ölçekte ilk kez en üst sıralarda yer aldı. TVF'nin öz kaynakları 2 trilyon lira (58 milyar dolar) seviyesine çıkarken, yıllık net karı 371,4 milyar lira (11,3 milyar dolar) oldu. 1,3 trilyon liralık güçlü nakit pozisyonu ve düşük borçluluk oranı, fonun sağlam mali yapısını destekledi.

TVF'nin 2024'teki net karı 11,3 milyar dolar oldu. (A Haber arşiv)TVF'nin 2024'teki net karı 11,3 milyar dolar oldu. (A Haber arşiv)

ULUSLARARASI PİYASALARDA GÜÇLÜ TALEP
2024 yılında da TVF, düzenli ihraç takvimiyle uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. TVF'nin eylül ayında gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık eurobond ihracına yaklaşık 10 milyar dolarlık talep geldi. Fonun 2024 sonunda başlayan sukuk programı, 2025'te 1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Ayrıca, 600 milyon dolar tutarındaki murabaha işlemi, İslami finansman alanındaki çeşitliliği artırdı.

TVF'nin uluslararası sendikasyon kredisi ise 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla başarıyla tamamlandı. Bu gelişmeler, TVF'nin güvenilir ve planlı bir ihraççıya dönüşmesini sağladı.

Türkiye Varlık Fonu, dünyanın en büyük 10 varlık fonundan biri oldu. (A Haber arşiv)Türkiye Varlık Fonu, dünyanın en büyük 10 varlık fonundan biri oldu. (A Haber arşiv)

PORTFÖY ŞİRKETLERİNDE DÖNÜŞÜM
TVF, Türk Telekom refinansmanı sayesinde şirketin 150 milyon dolardan fazla faiz yükünü azaltırken, temettü dağıtımını daha esnek hale getirdi. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik için yürütülen finansman süreci de tamamlanarak sektörün uzun vadeli derinliği güçlendirildi.

TVF'nin özkaynakları 2 trilyon lira seviyesine ulaştı. (A Haber arşiv)TVF'nin özkaynakları 2 trilyon lira seviyesine ulaştı. (A Haber arşiv)

STRATEJİK KATKILAR VE GELECEK PERSPEKTİFİ
Raporda, fonun yapısal ve stratejik gelişmeleri de öne çıkıyor. TVF'nin, uluslararası yatırımcının güvenini artıran düzenli ihraç modeliyle tanındığına ve ayrıca sigorta ve telekom sektöründeki adımların, Türkiye'nin sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağladığına değinildi.

Dünyanın en büyük varlık fonlarının isimleri ve bağlı oldukları ülkeler şöyle:

Norveç Government Pension Fund Global
Çin SAFE Investment Company
Çin China Investment Corporation (CIC)
BAE Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)
Kuveyt Kuwait Investment Authority (KIA)
Singapur GIC Private Limited
Suudi Arabistan Public Investment Fund (PIF)
Katar Qatar Investment Authority (QIA)
BAE Investment Corporation of Dubai (ICD)
Türkiye Türkiye Varlık Fonu
BAE Mubadala Investment Company
