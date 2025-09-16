Balıkçılara dev destek! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteğinin 4'te 1'inin balıkçılık faaliyetlerine aktarıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, balıkçı gemilerinde istihdamı artırma hedefleri olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Siciline kayıtlı gemilere verilen ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteğinin 1,8 milyon tonunun balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere verildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, 21 bin 665 gemi ve su aracının balıkçılık faaliyetlerinde kullanıldığını da belirterek "2017'de 279 olan 150 gros ton ve üzeri balıkçılık gemisi sayımız yüzde 65'lik artışla 460'a ulaştı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, balıkçılık sektörüne ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan güncel istatistikleri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Türk deniz filosunun gücüne işaret ederek, "Ülkemiz gemi sicillerine kayıtlı 46 bin 676 ticari gemi ve su aracının yüzde 46'sı yani 21 bin 665'i balıkçılık faaliyetlerinde kullanılıyor." dedi.
150 GROS TON VE ÜZERİ GEMİLERDE BÜYÜK ARTIŞ
Uraloğlu, özellikle büyük tonajlı balıkçı gemilerinde yaşanan artışa dikkat çekerek, "2017'de 279 olan 150 gros ton ve üzeri balıkçılık gemisi sayımız bugün yüzde 65'lik artışla 460'a ulaştı. Türk bayrağı altında çalışan bu gemilerimize her yıl düzenli olarak sörvey yapıyor, uygun gemilere Denize Elverişlilik Belgesi düzenliyoruz. Böylece balıkçılarımızın can ve mal emniyetini garanti altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.
BALIKÇI GEMİLERİNDE İSTİHDAMI ARTIRMA HEDEFİ
2025 yılında yayımlanan "Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi"nde gerçekleştirdikleri bazı düzenlemelerle balıkçı gemilerinde istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yaptığımız düzenleme ile kabotaj sefer bölgesinde sınırlandırılmak kaydıyla tüm yeterliklerde bulunan gemi insanlarımız ticari gemilerdeki hizmetleriyle denizde emniyet sertifikalarını yenileyerek ve yine mevcut yeterliklerini değiştirmek zorunda kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışmaya devam edebiliyorlar. Örneğin kabotaj ve liman seferinde bulunan acente botlarında, ticari yatlarda, yük gemilerinde çalışan gemi insanları yeterlik değişimine gerek kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışabiliyorlar. Bu sayede balıkçı gemilerinde istihdam edilecek gemi insanı kaynağının da artacağını öngörüyoruz."
4,7 MİLYAR TL ÖTV'Sİ SIFIRA İNDİRİLMİŞ YAKIT DESTEĞİ
Balıkçıların ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteğinden de yararlandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Balıkçı gemilerimizin de faydalandığı ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt uygulamasının başladığı 1 Ocak 2004 tarihinden bugüne kadar Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Siciline kayıtlı gemilere verilen 7,3 milyon ton yakıt desteğinin yaklaşık 4'te 1'i olan 1,8 milyon tonu balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere verildi. Yine ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt işlemlerinin başladığı tarihten bugüne kadar tüm gemilere verilen 18,4 milyar TL desteğin 4,7 milyar TL balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere yapıldı." dedi.
AVLANMA ALANI GENİŞLEDİ
2024 yılında Limanlar Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle, Bandırma ve İskenderun gibi bazı limanların idari sorumluluk sahasında yer alan demirleme bölgelerinin balıkçılığa açıldığını hatırlatan Uraloğlu, bu sayede balıkçıların daha geniş alanlarda faaliyet gösterebildiğini kaydetti.
İstanbul Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında, Marmara Denizi'nde drift sahalarında yapılan yeni düzenlemelerle balıkçı teknelerinin faaliyet alanının genişletildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Marmara Denizi'nde bekleyen gemilerin Ambarlı ve Yalova'daki belirli demirleme sahalarına yönlendirilmesiyle, balıkçılara daha geniş bir alan bıraktık. Bu sayede Marmara Denizi'nin daha büyük bir kısmında balıkçılarımız avlanabilecek" ifadelerini kullandı.
