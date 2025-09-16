Balıkçılara dev destek! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Siciline kayıtlı gemilere verilen ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteğinin 1,8 milyon tonunun balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere verildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, 21 bin 665 gemi ve su aracının balıkçılık faaliyetlerinde kullanıldığını da belirterek "2017'de 279 olan 150 gros ton ve üzeri balıkçılık gemisi sayımız yüzde 65'lik artışla 460'a ulaştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, balıkçılık sektörüne ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan güncel istatistikleri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Türk deniz filosunun gücüne işaret ederek, "Ülkemiz gemi sicillerine kayıtlı 46 bin 676 ticari gemi ve su aracının yüzde 46'sı yani 21 bin 665'i balıkçılık faaliyetlerinde kullanılıyor." dedi.