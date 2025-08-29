29 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri İşsizlik oranında büyük azalış! Yüzde 8 seviyesine düştü

İşsizlik oranında büyük azalış! Yüzde 8 seviyesine düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 10:04 Güncelleme: 29.08.2025 10:20
ABONE OL
İşsizlik oranında büyük azalış! Yüzde 8 seviyesine düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz 2025 dönemine ilişkin işsizlik verilerini paylaştı. Temmuz 2025 İşgücü İstatistikleri'ne göre işsizlik bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,4 puan düşüşle, yüzde 8,0 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %10,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Temmuz 2023 - Temmuz 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Temmuz 2023 - Temmuz 2025 (%) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,1 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak %49,1 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Temmuz 2023 - Temmuz 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Temmuz 2023 - Temmuz 2025 (%) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,6 iken kadınlarda %36,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %15,0 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %21,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Temmuz 2025 (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Temmuz 2025 (TÜİK)

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,6 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Temmuz 2023 - Temmuz 2025 (Saat) (TÜİK)Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Temmuz 2023 - Temmuz 2025 (Saat) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,6 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak %29,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Temmuz 2023 - Temmuz 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Temmuz 2023 - Temmuz 2025 (%) (TÜİK)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşsizlik oranında büyük azalış! Yüzde 8 seviyesine düştü İşsizlik oranında büyük azalış! Yüzde 8 seviyesine düştü İşsizlik oranında büyük azalış! Yüzde 8 seviyesine düştü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör