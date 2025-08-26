26 Ağustos 2025, Salı
Haberler Ekonomi Haberleri Enflasyon beklentisinde gerileme sürüyor! Merkez Bankası kritik anketi paylaştı | Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Beklentiler iyileşiyor

Enflasyon beklentisinde gerileme sürüyor! Merkez Bankası kritik anketi paylaştı | Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Beklentiler iyileşiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 10:23 Güncelleme: 26.08.2025 11:41
ABONE OL
Enflasyon beklentisinde gerileme sürüyor! Merkez Bankası kritik anketi paylaştı | Bakan Şimşek’ten ilk yorum: Beklentiler iyileşiyor

Merkez Bankası'nın Sektörel Enflasyon Beklentisi anketi verileri yayınlandı. Ağustosta yapılan ankete göre 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için yüzde 0,6 oranında düşerek 22,8 seviyesine geriledi. Hanehalkı için 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 0,4 puan azalarak 54,1 seviyesine düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı paylaşımla enlfasyon beklentilerinin iyileştiğine dikkat çekti.

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketine göre; piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentileri geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞİYOR"

Buna göre, 2025 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine geriledi.

Reel sektör için 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 1,3 puan azalarak yüzde 37,7 seviyesine geriledi.

Hanehalkı için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri ise 0,4 puan azalarak yüzde 54,1 seviyesine indi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLEYENLERİN ORANI ARTTI
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğine dikkat çekti. (A Haber arşiv)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğine dikkat çekti. (A Haber arşiv)

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğine dikkat çekti. Bakan Şimşek, "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından enflasyonla ilgili yaptığı paylaşım (X)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından enflasyonla ilgili yaptığı paylaşım (X)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enflasyon beklentisinde gerileme sürüyor! Merkez Bankası kritik anketi paylaştı | Bakan Şimşek’ten ilk yorum: Beklentiler iyileşiyor Enflasyon beklentisinde gerileme sürüyor! Merkez Bankası kritik anketi paylaştı | Bakan Şimşek’ten ilk yorum: Beklentiler iyileşiyor Enflasyon beklentisinde gerileme sürüyor! Merkez Bankası kritik anketi paylaştı | Bakan Şimşek’ten ilk yorum: Beklentiler iyileşiyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör