Enflasyon beklentisinde gerileme sürüyor! Merkez Bankası kritik anketi paylaştı | Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Beklentiler iyileşiyor
Merkez Bankası'nın Sektörel Enflasyon Beklentisi anketi verileri yayınlandı. Ağustosta yapılan ankete göre 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için yüzde 0,6 oranında düşerek 22,8 seviyesine geriledi. Hanehalkı için 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 0,4 puan azalarak 54,1 seviyesine düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı paylaşımla enlfasyon beklentilerinin iyileştiğine dikkat çekti.
TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketine göre; piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentileri geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesi için düzenlediği "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketin ağustos ayı sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, 2025 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine geriledi.
Reel sektör için 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 1,3 puan azalarak yüzde 37,7 seviyesine geriledi.
Hanehalkı için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri ise 0,4 puan azalarak yüzde 54,1 seviyesine indi.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLEYENLERİN ORANI ARTTI
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise bir önceki aya göre 1,0 puan artarak yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğine dikkat çekti. Bakan Şimşek, "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ünlü Komedyen Mesut Süre'ye taciz iddiası şoku! Açıklaması olay oldu: "Karşı koymak için tüm gücümü kullandım" diyerek...
- 2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 gün izinle 42 gün tatil nasıl yapılır? İşte resmi ve dini bayram tarihleri…
- 30 Ağustos’ta hastaneler açık mı? Zafer Bayramı’nda sağlık ocakları, poliklinikler ve eczaneler çalışıyor mu?
- 30 Ağustos'ta toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İETT, MARMARAY, metro, tramvay ücretsiz mi?
- 8. toplu sözleşme zammında KRİTİK VİRAJ! Memura 11 yeni hak müjdesi: Listede neler var? Fazla mesai, ödeneklerde artış…
- Gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos 2025 çeyrek, tam, yarım altın canlı fiyat takibi
- Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvuruları başladı mı? Öğretmenlerin tayin başvuruları nereden yapılacak, şartları neler?
- ÖGG soru ve cevap kitapçığı 2025 | 116. dönem özel güvenlik görevlisi sınavı soruları erişime açıldı mı? Puan hesaplama...
- ADALET BAKANLIĞI 2025 PROMOSYON | Adalet Bakanlığı'nın banka promosyonu ne zaman belli olacak, ne kadar ödenecek?
- Meteoroloji son dakika hava durumu: Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir... 60 KM hıza ulaşacak
- Zengezur Koridoru HARİTASI | Zengezur Koridoru nedir, ne zaman açılacak? Türkiye için ne ifade ediyor, neden önemli?
- 2025 üniversite kontenjanları açıklandı: Devlet üniversiteleri %99 doldu! İşte lisans ve ön lisans yerleşen öğrenci sayıları