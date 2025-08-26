Altında Trump rüzgarı! Fed hamlesi yükselişi körükledi | Altında destek ve direnç noktaları neler?

Ekonomist Serkan Gönençler

JEOPOLİTİK RİSKLER VE MERKEZ BANKASI ALIMLARI

Gönençler, jeopolitik risklerin altın fiyatlarını güçlendiren en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti. Özellikle Rusya-Ukrayna meselesi gibi belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Ayrıca merkez bankalarının devam eden altın alımları da piyasadaki yukarı yönlü hareketi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

DOLARIN ROLÜ VE GÜVENLİ LİMAN ALGISI

Doların güvenli liman algısının sorgulanması, altına olan ilgiyi artırıyor. Gönençler, "Doların değerinin ve güvenli liman algısının değişmesi, alternatif bir güvenli liman olarak altına olan talebi tetikliyor" diyerek, dolar ve altın arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

KISA VE UZUN VADELİ BEKLENTİLER

Ekonomist, kısa vadede altın fiyatlarında dönemsel düzeltmeler olabileceğini, ancak uzun vadede genel eğilimin yukarı yönlü olduğunu ifade etti. "Jeopolitik risklerdeki artış ya da düşüş, altın fiyatlarını kısa vadede etkileyebilir. Örneğin, Rusya-Ukrayna meselesinde atılacak olumlu bir adım altını kısa vadede aşağı çekebilir. Ancak genel trend yukarı yönlü" şeklinde konuştu.

Gönençler, altının 2025 başında 2.700 dolar seviyelerinden hareket ettiğini hatırlatarak, olası düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ekledi.