Altında Trump rüzgarı! Fed hamlesi yükselişi körükledi | Altında destek ve direnç noktaları neler?

26 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 09:25 Güncelleme: 26.08.2025 09:45
Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan dalgalanmaların ardından ABD Başkanı Trump'ın yaptığı Fed hamlesi sonrası ons altın son 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın 4454 TL seviyesinde işlem görürken, analistler altındaki destek ve direnç noktaları ile ilgili de bilgi verdi. A Para canlı yayınına katılan Başekonomist Serkan Gönençler, altınla ilgili gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) tarihinde ilk kez bir yönetim kurulu üyesini görevden aldığını açıklamasının ardından ons altın iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Cook'u görevden alması altının ateşini körükledi. (A Haber arşiv)Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Cook'u görevden alması altının ateşini körükledi. (A Haber arşiv)

FED ADIMI ALTININ ATEŞİNİ KÖRÜKLEDİ
Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ile ilgili uzmanlar Fed'in faiz indirmeye zorlandığını belirtirken, Fed'in bağımsızlığı konusunda yaşanan endişeler sonrası ons altın 3386,52 dolar seviyesine kadar tırmandı. Gram altın ise 4454 TL seviyesinde işlem gördü.

Analistler altındaki destek ve direnç noktalarını açıkladı. (A Haber arşiv)Analistler altındaki destek ve direnç noktalarını açıkladı. (A Haber arşiv)

ALTINDA KRİTİK SEVİYE
Uzmanlar ons altın için 3390 dolar sınırının direnç noktası olduğuna dikkat çekerken, altının onsunun 3372 doların üzerinde kalması durumunda direnç noktasını aşması bekleniyor.

Altının onsunun 3372 dolar üzerinde kalması durumunda direnç noktasını aşabileceğine vurgu yapıldı. (A Haber arşiv)Altının onsunun 3372 dolar üzerinde kalması durumunda direnç noktasını aşabileceğine vurgu yapıldı. (A Haber arşiv)

3390 dolar seviyesinin kırılması durumunda bir sonraki hedefin 3408 dolar olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan ons altındaki destek noktalarının ise 3355 ve 3338 dolar olduğuna vurgu yapıldı.

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Para piyasaları ekranlarında konuşan Ekonomist Serkan Gönençler, altın fiyatlarındaki son hareketlilik üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Gönençler, kısa ve uzun vadeli etkenleri tek tek ele alarak yatırımcılara yol gösterdi.

ALTINDA BEKLENTİ NE YÖNDE? UZMAN İSİM A PARA'DA AÇIKLADI

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI YUKARI TAŞIYOR

Gönençler, altındaki yukarı yönlü hareketin temel olarak faiz indirim beklentileriyle ilişkilendirilebileceğini belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamaları ve Trump'ın Fed üyesini görevden almasının piyasalarda kısa vadede faiz beklentilerini değiştirdiğini, bunun da altına alım getirdiğini söyledi. Ancak Gönençler, sadece faiz beklentilerinin altın fiyatını yukarı çekmediğine dikkat çekti.

"Faizler yüksek olsa dahi uzun vadeli ABD tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ediyor. Normalde bu durum altını aşağı baskılaması gereken bir faktör. Ama görüyoruz ki altın farklı etkenlerle destekleniyor" dedi.

Ekonomist Serkan GönençlerEkonomist Serkan Gönençler

JEOPOLİTİK RİSKLER VE MERKEZ BANKASI ALIMLARI

Gönençler, jeopolitik risklerin altın fiyatlarını güçlendiren en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti. Özellikle Rusya-Ukrayna meselesi gibi belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Ayrıca merkez bankalarının devam eden altın alımları da piyasadaki yukarı yönlü hareketi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

DOLARIN ROLÜ VE GÜVENLİ LİMAN ALGISI

Doların güvenli liman algısının sorgulanması, altına olan ilgiyi artırıyor. Gönençler, "Doların değerinin ve güvenli liman algısının değişmesi, alternatif bir güvenli liman olarak altına olan talebi tetikliyor" diyerek, dolar ve altın arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

KISA VE UZUN VADELİ BEKLENTİLER

Ekonomist, kısa vadede altın fiyatlarında dönemsel düzeltmeler olabileceğini, ancak uzun vadede genel eğilimin yukarı yönlü olduğunu ifade etti. "Jeopolitik risklerdeki artış ya da düşüş, altın fiyatlarını kısa vadede etkileyebilir. Örneğin, Rusya-Ukrayna meselesinde atılacak olumlu bir adım altını kısa vadede aşağı çekebilir. Ancak genel trend yukarı yönlü" şeklinde konuştu.

Gönençler, altının 2025 başında 2.700 dolar seviyelerinden hareket ettiğini hatırlatarak, olası düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ekledi.

Cuma günü ABD'de yaşanacak bazı gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. (A Haber arşiv)Cuma günü ABD'de yaşanacak bazı gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. (A Haber arşiv)

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE
Yatırımcılar şimdi faiz oranlarına ilişkin daha fazla yönlendirme için Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin Cuma günü açıklanmasını bekliyor.

