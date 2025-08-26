Altında Trump rüzgarı! Fed hamlesi yükselişi körükledi | Altında destek ve direnç noktaları neler?
Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan dalgalanmaların ardından ABD Başkanı Trump'ın yaptığı Fed hamlesi sonrası ons altın son 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın 4454 TL seviyesinde işlem görürken, analistler altındaki destek ve direnç noktaları ile ilgili de bilgi verdi. A Para canlı yayınına katılan Başekonomist Serkan Gönençler, altınla ilgili gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşandı. Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) tarihinde ilk kez bir yönetim kurulu üyesini görevden aldığını açıklamasının ardından ons altın iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.
FED ADIMI ALTININ ATEŞİNİ KÖRÜKLEDİ
Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ile ilgili uzmanlar Fed'in faiz indirmeye zorlandığını belirtirken, Fed'in bağımsızlığı konusunda yaşanan endişeler sonrası ons altın 3386,52 dolar seviyesine kadar tırmandı. Gram altın ise 4454 TL seviyesinde işlem gördü.
ALTINDA KRİTİK SEVİYE
Uzmanlar ons altın için 3390 dolar sınırının direnç noktası olduğuna dikkat çekerken, altının onsunun 3372 doların üzerinde kalması durumunda direnç noktasını aşması bekleniyor.
3390 dolar seviyesinin kırılması durumunda bir sonraki hedefin 3408 dolar olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan ons altındaki destek noktalarının ise 3355 ve 3338 dolar olduğuna vurgu yapıldı.
ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?
Para piyasaları ekranlarında konuşan Ekonomist Serkan Gönençler, altın fiyatlarındaki son hareketlilik üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Gönençler, kısa ve uzun vadeli etkenleri tek tek ele alarak yatırımcılara yol gösterdi.
FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI YUKARI TAŞIYOR
Gönençler, altındaki yukarı yönlü hareketin temel olarak faiz indirim beklentileriyle ilişkilendirilebileceğini belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamaları ve Trump'ın Fed üyesini görevden almasının piyasalarda kısa vadede faiz beklentilerini değiştirdiğini, bunun da altına alım getirdiğini söyledi. Ancak Gönençler, sadece faiz beklentilerinin altın fiyatını yukarı çekmediğine dikkat çekti.
"Faizler yüksek olsa dahi uzun vadeli ABD tahvil faizleri yüksek kalmaya devam ediyor. Normalde bu durum altını aşağı baskılaması gereken bir faktör. Ama görüyoruz ki altın farklı etkenlerle destekleniyor" dedi.
JEOPOLİTİK RİSKLER VE MERKEZ BANKASI ALIMLARI
Gönençler, jeopolitik risklerin altın fiyatlarını güçlendiren en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti. Özellikle Rusya-Ukrayna meselesi gibi belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Ayrıca merkez bankalarının devam eden altın alımları da piyasadaki yukarı yönlü hareketi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.
DOLARIN ROLÜ VE GÜVENLİ LİMAN ALGISI
Doların güvenli liman algısının sorgulanması, altına olan ilgiyi artırıyor. Gönençler, "Doların değerinin ve güvenli liman algısının değişmesi, alternatif bir güvenli liman olarak altına olan talebi tetikliyor" diyerek, dolar ve altın arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
KISA VE UZUN VADELİ BEKLENTİLER
Ekonomist, kısa vadede altın fiyatlarında dönemsel düzeltmeler olabileceğini, ancak uzun vadede genel eğilimin yukarı yönlü olduğunu ifade etti. "Jeopolitik risklerdeki artış ya da düşüş, altın fiyatlarını kısa vadede etkileyebilir. Örneğin, Rusya-Ukrayna meselesinde atılacak olumlu bir adım altını kısa vadede aşağı çekebilir. Ancak genel trend yukarı yönlü" şeklinde konuştu.
Gönençler, altının 2025 başında 2.700 dolar seviyelerinden hareket ettiğini hatırlatarak, olası düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8. toplu sözleşme zammında KRİTİK VİRAJ! Memura 11 yeni hak müjdesi: Listede neler var? Fazla mesai, ödeneklerde artış…
- Gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos 2025 çeyrek, tam, yarım altın canlı fiyat takibi
- Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvuruları başladı mı? Öğretmenlerin tayin başvuruları nereden yapılacak, şartları neler?
- ÖGG soru ve cevap kitapçığı 2025 | 116. dönem özel güvenlik görevlisi sınavı soruları erişime açıldı mı? Puan hesaplama...
- ADALET BAKANLIĞI 2025 PROMOSYON | Adalet Bakanlığı'nın banka promosyonu ne zaman belli olacak, ne kadar ödenecek?
- Meteoroloji son dakika hava durumu: Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir... 60 KM hıza ulaşacak
- Zengezur Koridoru HARİTASI | Zengezur Koridoru nedir, ne zaman açılacak? Türkiye için ne ifade ediyor, neden önemli?
- 2025 üniversite kontenjanları açıklandı: Devlet üniversiteleri %99 doldu! İşte lisans ve ön lisans yerleşen öğrenci sayıları
- Büyükşehirlerde 2025 öğrenci evi kiraları | İstanbul, Ankara, İzmir’de 1+1’den 3+1’e kadar fiyat listesi: 3.500, 7.500, 72.000 TL...
- Beynimiz de cildimiz gibi genç kalabilir! Tek proteinle hafıza yenileniyor: İşte dünyayı şaşkına uğratan keşif
- KYK yurt 1, 2, 3, 4, 5, 6. tip fiyatları 2025-2026 | GSB KYK yurt ücretleri belli oldu mu, ne kadar?
- ATA AÖF yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçlarına nereden bakılır?