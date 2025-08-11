Turizm beldelerinde vatandaşın kredi kartı isyanı! İşletmeciler nakite zorluyor

Ekstrem sporlarda da kart geçmiyor. (A Haber arşiv)



EKSTREM SPORLAR NAKİTSİZ OLMUYOR

Fethiye ve Akyaka gibi tatil beldelerinde oldukça yaygın olan yamaç paraşütü, rafting, dalış gibi ekstrem sporlarda da nakit yoksa etkinlik yok! Birçok işletme bu tür etkinlikler için vatandaştan nakit ücret isterken kredi kartı kullanımı halinde komisyonunu almayı ihmal etmiyor. Bu komisyon oranları bazı işletmelerde yüzde 20-30'ları aşıyor.



ŞEMSİYE VE ŞEZLONG İÇİN DE!

Hemen hemen bütün sahil beldelerinde daha uygun fiyatlı olan beach clublara girişler de artık nakde dönüş durumda. Eskiden kredi kartıyla ödeme yapılabilen bir çok işletme artık nakit dayatması yapıyor. Birçok işletmede uzun kullanımlarda daha fazla yeme-içme dayatması da cabası!