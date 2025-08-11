Turizm beldelerinde vatandaşın kredi kartı isyanı! İşletmeciler nakite zorluyor
Yaz aylarının gözde tatil beldelerinde kredi kartı kullanımı neredeyse sıfırlandı. İşletmeciler müşterilerinden nakit para isterken, kartla ödeme yapılması durumunda yüzde 30'lara varan komisyon talep etti. Mağdur olan vatandaş duruma tepki gösterirken, fiş ya da fatura vermeyen işletmeleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ihbar ediyor.
Turizm sektörünün en yoğun sezonunda tatilciler için yeni bir sorun baş gösterdi. Özellikle sahil bölgelerindeki birçok işletme adeta kredi kartlarını kullanıma kapattı. Tekne turu düzenleyenlerden raftingcilere, otoparklardan havalimanı transferi yapan servis araçlarına, beach clublardan dondurmacı ve büfelere kadar çok sayıda işletme kredi kartı yerine nakit istiyor. Kredi kartı kullanmak isteyen tatilcilere de yüzde 20-30'lara varan oranlarda komisyon istiyor. Nakit dayatması nedeniyle tatili zehre dönen vatandaşlar duruma isyan ediyor.
TEKNEDE KART GEÇMİYOR
Sabah'ın haberine göre özellikle Datça, Marmaris, Dalaman, Fethiye gibi gözde tatil merkezlerinde oldukça yaygın olan tekne turları deyim yerindeyse kredi kartı kullanımını tamamen kaldırdı. Bölgesine ve teknesine göre kişi başı fiyatları 150 ila 1.500 TL arasında değişen tekne turlarında günlük ortalama 150-200 bin TL nakit paranın toplandığı öngörülüyor. Kredi kartı teklifi asla kabul edilmeyen teknelerde, yine tur esnasında yiyecek- içecekler için de satılan her üründe nakit ücret talep ediliyor.
OTOPARKLAR, TAKSİLER, SERVİSLER
Sezonun açılmasıyla birlikte yoğun kullanılan otoparklarda fiyatların yaz tarifesine geçmesi dikkatleri çekerken ödemeler ise nakit talep ediliyor. Taksiler pos cihazı arızalı bahanesini öne sürerken, havalimanı ile sahil beldesi arasında transfer yapan minibüs ve servisler de kredi kartı kabul edilmiyor. Ödemeler önden alınırken nakdi olmayan ise servis ya da minibüsten indiriliyor. Durum karşısında mağduriyet yaşayan vatandaşlar ise nakit çekecek ATM arayışına giriyor.
EKSTREM SPORLAR NAKİTSİZ OLMUYOR
Fethiye ve Akyaka gibi tatil beldelerinde oldukça yaygın olan yamaç paraşütü, rafting, dalış gibi ekstrem sporlarda da nakit yoksa etkinlik yok! Birçok işletme bu tür etkinlikler için vatandaştan nakit ücret isterken kredi kartı kullanımı halinde komisyonunu almayı ihmal etmiyor. Bu komisyon oranları bazı işletmelerde yüzde 20-30'ları aşıyor.
ŞEMSİYE VE ŞEZLONG İÇİN DE!
Hemen hemen bütün sahil beldelerinde daha uygun fiyatlı olan beach clublara girişler de artık nakde dönüş durumda. Eskiden kredi kartıyla ödeme yapılabilen bir çok işletme artık nakit dayatması yapıyor. Birçok işletmede uzun kullanımlarda daha fazla yeme-içme dayatması da cabası!
FİŞ YOK! SÖZDE MAKBUZ ADİSYON
Nakit ödeme dayatması yapan işletmelerden bazı vatandaşlar fiş istiyor. Birçok işletme fiş vermezken bazıları da adisyon ya da boş bir kağıdı fişmiş gibi vatandaşın eline tutuşturuyor. Fiş için ısrarcı olunması halinde işi tartışmaya kadar götüren çeteleşmiş işletmeler bulunuyor. Bu durumu bilen vatandaşlar tatilini zehir etmemek için çoğu zaman duruma susmak zorunda kalıyor. Bazı vatandaşlar da durumu Maliye Bakanlığı'na sosyal medya üzerinden ihbar ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balıkesir depreminde amcasını kaybeden ünlü oyuncu kim? Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Meteoroloji’den hava raporu 11 Ağustos | Sıcaklıklar 7 derece artıyor, 60 km hızla fırtına geliyor! İstanbul, İzmir, Balıkesir...
- Ankara'da deprem 11 Ağustos | Çankırı, Kırıkkale, Bolu... Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?
- Yaz okulları tatil mi? 11 Ağustos Pazartesi Balıkesir'de yaz okulları var mı, yok mu? Ders işlenecek mi?
- Balıkesir’de artçılar ne zaman sona erecek? Depremler devam edecek mi, tehlikeli mi?
- Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Trabzon Türk Yıldızları gösteri SAATİ 10 Ağustos | Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, nereden izlenebilecek?
- 116. Dönem ÖGG sınav takvimi 2025 | Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı anlam ve önemi
- Erken emeklilikte prim gün çizelgesi tamam! 1999, 2001, 2008 ve 2010 sonrasına dikkat: 2-3-4-5-6 yıla borçlanma, ihya...
- Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?
- ÖZYES sınav tarihi 2025 | ÖZYES sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?