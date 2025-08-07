Borsa İstanbul'da rekor beklentisi! Tarihi zirvenin eşiğinde
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,12 oranında değer kazandı. Yeniden 11 bin puan barajının üzerine yükselen endeks, Temmuz 2024'te kaydedilen 11 bin 252 puan zirvesinin sınırına geldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 122,62 puan ve yüzde 1,12 artışla 11.023,63 puana yükseldi.
Toplam işlem hacmi 61,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,63, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.
Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,2 ile iletişim, en fazla düşen yüzde 0,19 ile metal ana sanayi oldu.
BIST 100 endeksindeki fiyatlamalarda şirketlerden gelen bilançolar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, genele yayılan alımların etkisiyle endeks günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.
Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
