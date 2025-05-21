Fırsatçılara geçit yok! Hal Yasası yolda | Berat Albayrak döneminde gündeme gelmişti

Hal (AA)

SATTIĞI ÜRÜNLERİN EN FAZLA YÜZDE 20'SİNİ DOĞRUDAN ÜRETİCİDEN ALMA ZORUNLULUĞU

Bazı ürünlerde tüccar ya da perakendeci toptan alım yapıyor, bu ürünün dağılımının önlüyor böylece piyasada fiyatı belirleyen tekel olabiliyordu. Yeni yasa kapsamında bunun da önüne geçilecek. Bakanlık, hazırladığı taslak yasayla bazı perakendecilerin sattığı ürünlerin en fazla yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu getirecek.



FİYAT POLİTİKASINDA DENGE SAĞLAYACAK

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, yeni hal yasasının özenle çalışıldığını belirterek, "Yasada çok doğru ve mantıklı adımlar yer alıyor. Eğer üretim planlaması doğru yapılır ve bu yasa hayata geçerse gıda enflasyonunu da yüzde 15-20 aşağıya çeker" dedi.

Yasa kapsamında perakendecilere en fazla yüzde 20 ürün alma maddesine dikkat çeken Düzgün, "Binlerce şubesi olan büyük zincir marketler var. Onlar alım güçleriyle bir ürünün tamamını üreticiden alıp fiyatta belirleyici olabiliyorlar. Ancak yeni düzenleme kapsamında yüzde 20 sınırlama getirilmiş. Yani üretici kalan yüzde 80 ürününü farklı noktalara satacak. Bu da fiyat rekabetini doğuracak, daha dengeli bir fiyat politikası oluşmasını sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.