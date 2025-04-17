Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 350 baz puan artış! Uzman isim A Haber'de yorumladı: "2 ana hedef..."
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. A Haber canlı yayınına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, faiz kararını değerlendirirken 'Merkez Bankası olağan dışı koşullarda önemli bir karar aldı.' dedi. Paksoy ayrıca 2 ana hedefin fiyat ve finansal istikrar olduğunu vurguladı.
Merkez Bankası faizi 350 baz puan artırarak, yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltti.
İŞTE MERKEZ'DEN GELEN O AÇIKLAMA:
"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e yükseltmiştir.
Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."
OLAĞAN DIŞI KOŞULLARDA ÖNEMLİ KARAR
Merkez Bankası'nın kararını A Haber canlı yayınına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy değerlendirdi. Paksoy, "Merkez Bankası zor bir dönemde olağan dışı koşullarda önemli bir karar aldı." dedi.
İşte Paksoy'un açıklamaları
Trump'ın tarifeleri ve yapılan açıklamalar mutlaka etkili oldu. Son 1 aydır hem içeride hem dışarıda ama özellikle dünyadaki gelişmelerin seyri önümüzdeki dönem enflasyon beklentilerini hem öngörü noktasında zorlaştırıyor hem de tedarik zinciri problemleri sebebiyle enflasyonun yükselme ihtimallerini artırıyor.
"MERKEZ BANKASI ÖNEMLİ BİR KARAR ALDI"
Merkez Bankası zor bir dönemde olağan dışı koşullarda önemli bir karar aldı ve bence piyasanın önünde de bir kararla geldi. Piyasa genel akışta "bekle-gör" üzerinden gecelik faizi yükselterek koridoru yükseltmesini ve oradan fonlanmaya devam etmesini bekliyordu.
FİYAT VE FİNANSAL İSTİKRARI
Merkez Bankası daha önce yüzde 46'ya getirdiği gecelik faizi politika faize eşitleyerek mevcut politikaların kararlı duruş netleştiğini ve önümüzdeki dönem 2 önemli konuya odaklanacağını gösterdi. İlk olarak fiyat istikrarı ve bu çok net ortada zaten enflasyonla mücadelenin anlamı burada. Diğeri ise finansal istikrar yani Türkiye'nin dünya finans piyasaları türbülanstan geçerken ve ekonomilerdeki belirsizlikler devam ederken ülkenin kazandığı finansal istikrarı koruması için MB'nin kararlı olduğunu göstermiş oldular. Bu tarafıyla rasyonel bir adımdır.
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