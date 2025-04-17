Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 350 baz puan artış! Uzman isim A Haber'de yorumladı: "2 ana hedef..."

Merkez Bankası karar metninde enflasyonda olası bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağı vurgulandı. (A Haber arşiv)

Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.



Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

OLAĞAN DIŞI KOŞULLARDA ÖNEMLİ KARAR

Merkez Bankası'nın kararını A Haber canlı yayınına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy değerlendirdi. Paksoy, "Merkez Bankası zor bir dönemde olağan dışı koşullarda önemli bir karar aldı." dedi.

İşte Paksoy'un açıklamaları

Trump'ın tarifeleri ve yapılan açıklamalar mutlaka etkili oldu. Son 1 aydır hem içeride hem dışarıda ama özellikle dünyadaki gelişmelerin seyri önümüzdeki dönem enflasyon beklentilerini hem öngörü noktasında zorlaştırıyor hem de tedarik zinciri problemleri sebebiyle enflasyonun yükselme ihtimallerini artırıyor.

"MERKEZ BANKASI ÖNEMLİ BİR KARAR ALDI"

Merkez Bankası zor bir dönemde olağan dışı koşullarda önemli bir karar aldı ve bence piyasanın önünde de bir kararla geldi. Piyasa genel akışta "bekle-gör" üzerinden gecelik faizi yükselterek koridoru yükseltmesini ve oradan fonlanmaya devam etmesini bekliyordu.