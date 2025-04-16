Bakan Bolat’tan Şam’a stratejik ziyaret
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirdiği temaslarda, iki ülke arasında ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımların altını çizdi. Görüşmelerde Suriye'ye yaptırımların kaldırılması, bankacılık altyapısının iyileştirilmesi ve yeniden imar süreci masaya yatırıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile ticari ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine taşınması amacıyla başkent Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, bu temasların, iki ülke arasındaki ekonomik ve kurumsal iş birliğinin derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurguladı.
Bakan Bolat, paylaşımda, "Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerimiz için dönüm noktası olan Şam ziyaretimizde, özel sektör çatı kuruluşlarımız başkanlarının katılımıyla Suriye Maliye Bakanı Sayın Mohamed Yasser Barnia ve heyeti ile bir araya geldik." dedi.
Bakan Bolat, görüşmede Suriye ekonomisinin kurumsal altyapısının güçlendirilmesine Türkiye'nin yapabileceği katkıları, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını, bankacılık altyapısının geliştirilmesi ve Suriye'nin yeniden imarı konularını ele aldıklarını bildirdi.
EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI
Yeni ve özgür Suriye'de özel sektör liderliğinde Suriye ekonomisinin gelişmesi, Suriye'nin sunduğu yatırım fırsatlarında işbirliklerinin tesisi, ticaretin kolaylaştırılması ve ticaret ile yatırımların yasal altyapısının güçlendirilmesi konularını tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini belirten Bolat, "Bu kapsamda, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri tüm boyutlarıyla kapsayacak Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının önemine işaret ettik. Yeni dönemde ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için ihtiyaç duyulan tüm mekanizmaların kurulması konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimiz arasında ekonomik entegrasyonun tesisi vizyonuyla ve halklarımızın yüzyıllara dayanan kardeşliğinden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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