Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor! Mart 2025 verileri açıklandı
Merkez Bankası konut fiyat istatistikleri ile ilgili verileri açıkladı. Mart 2025 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerine göre konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 174 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise reel bazda yüzde 4,2 oranında azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut fiyat istatistiklerini açıkladı.
Konut Fiyat Endeksi (KFE), mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 174 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,2 oranında azaldı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 30,7, 38,6 ve 32,5 oranlarında arttı.