Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor! Mart 2025 verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut fiyat istatistiklerini açıkladı.



Konut Fiyat Endeksi (KFE), mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artarak 174 seviyesinde gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,2 oranında azaldı.



İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi.



Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 30,7, 38,6 ve 32,5 oranlarında arttı.

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