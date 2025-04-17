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Merkez Bankası faizi yüzde 46’ya yükseltti! Döviz-altın ve borsada seyir ne yönde?

Merkez Bankası faizi yüzde 46'ya yükseltti! Döviz-altın ve borsada seyir ne yönde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 15:40
Merkez Bankası’nın faiz kararını açıkladı. Politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 46'ya yükseltildi. Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararına nasıl tepki verdi? Döviz, altın ve borsada seyir ne yönde? Son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan ekonomist Tonguç Erbaş değerlendirdi.
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Merkez Bankası faizi yüzde 46’ya yükseltti! Döviz-altın ve borsada seyir ne yönde?
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