Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iş dünyasından Şam’a kritik ziyaret! Ziyaretin şifreleri A Haber’de: Hangi alanlarda iş birliği olacak?

Başkan Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmişti. (İHA)



Ticaret, gümrük, ulaştırma, yatırım, finans ve bankacılık, müteahhitlik, enerji başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağı ziyarette, Bolat da muhataplarıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.



Bolat, ziyaret kapsamında, Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

KRİTİK ZİYARETİN DETAYLARI A HABER'DE

Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına telefonla bağlanan A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi, ziyaretle ilgili detayları paylaştı. Fidanverdi, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası çatı kuruluşların başkanlarıyla yarın yatırım konu başlıklarını ele almak üzere Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. 16-17 Nisan tarihinde yapılacak bu ziyaretlerde iş insanları, oda ve birlik başkanları yer almış olacak. Bu ziyarette yeni süreçte Suriye'nin ekonomik kalkınmasında iş birliğinin güçlendirilmesi, iki ülkenin ekonomik aktörleri arasında iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesi; özgür Suriye'nin inşasına yönelik hazırlıklarda kurumlar arası koordinasyonun daha da artırılması konuları görüşülmesi beklenen konular arasında yer almış olacağını da söylemiş olalım. Ömer Bolat da muhataplarıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş olacak. Bu ziyaretler kapsamında Suriye Ekonomi, Maliye, Ulaştırma Bakanları ile Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürüyle de bu görüşmelerde istişare yapılacağını da özellikle söylemiş olalım." İfadelerini kullandı.