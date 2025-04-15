Kripto para borsalarını hedef alan siber tehditler!

Türkiye'de siber güvenlik alanında projelere ve yerli ürünlere imza atan STM'den yapılan açıklamaya göre, STM teknolojik düşünce merkezi "ThinkTech", 2025 ocak-şubat-mart aylarını içeren yeni Siber Tehdit Durum Raporu'nu açıkladı.

Siber güvenlik alanında farkındalık yaratmak amacıyla, STM'nin siber güvenlik uzmanları tarafından hazırlanan raporda, 7 ayrı konu başlığı bulunuyor.

Raporda, tarihin en büyük kripto para hırsızlığı "Bybit Hack Vakası", insan faktörünün siber güvenliğe olan etkisi ve son dönemde en çok siber saldırı yapan ülkeler gibi güncel ve ilginç konu başlıkları yer alıyor.

Şubat 2025'te kripto dünyası, Dubai merkezli önde gelen borsalardan Bybit'e yapılan siber saldırı ile sarsıldı. Bu saldırı, yaklaşık 400 bin Ethereum tokeninin (yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde) çalınmasıyla tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçti.

21 Şubat 2025'te Bybit, platformunda yapılan rutin bir işlem olan soğuk cüzdandan (offline depolama) sıcak cüzdana (online depolama) bir transfer sırasında bir güvenlik açığının kötüye kullanıldığını tespit etti. Saldırganlar, bu süreci manipüle ederek fonları kendi adreslerine yönlendirdi.