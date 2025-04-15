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TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,1 arttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 15.04.2025 10:20
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TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının şubatta yıllık yüzde 1,1 arttığını; aylık yüzde 0,1 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 125 bin 704 kişi iken, 2025 yılı Şubat ayında 15 milyon 293 bin 843 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 2,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

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