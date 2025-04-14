İsrail'de gündem Başkan Erdoğan! Suriye ziyaret planı panikletti: Tarihi hamle planlıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yapmayı planladığı ziyaret, İsrail medyasında manşetlere taşındı. Henüz net bir tarih açıklanmamış olmasına rağmen, Başkan Erdoğan’ın bu adımı, Siyonist basında endişe uyandırdı.
Türkiye'nin attığı her adımı dikkatle takip eden İsrail merkezli yayın organları Antalya Diplomasi Forumu'na da büyük ilgi gösterdi.
Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Forum'un son gününde yaptığı açıklamalara geniş yeren Siyonist gazeteler, Fidan'ın Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret tarihine ilişkin soruya verdiği cevapla da yakından ilgilendi.
Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın Şam'ı ziyaret etmek istediği ve bu ziyaretin uygun şartların oluşturulduğu en yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtirken Tel Aviv merkezli gazeteler bu açıklama karşısında panikledi.
MAARİV: ERDOĞAN TARİHİ BİR HAMLEYE HAZIRLANIYOR
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, "Erdoğan, Suriye'de tarihi bir hamleye hazırlanıyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladı. Haberde ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı ve Suriye'de istikrarın sağlanmasına dair ifadeleri öne çıkarıldı.
Dikkat çeken bir diğer detay ise, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak Türkiye'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi oldu. İsrail medyası, bu temasların iki ülke arasındaki diplomatik trafiği hızlandırabileceğine işaret etti.
Davar haber sitesi de Erdoğan'ın olası Suriye ziyaretine geniş yer ayırdı. Haberde, bu adımın Ankara-Şam hattında yeni bir diplomatik dönemin kapılarını aralayabileceği yorumu yapıldı.
Yedioth Ahronot gazetesi ise haberi "Erdoğan, Suriye'ye gidiyor: Tarih belirleme çalışmaları sürüyor." başlığıyla okuyucularına sundu. Gazete, Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaretle ilgili açıklamalarını ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin "Türkiye ile kardeşçe ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz." sözlerini manşetine taşıdı.
The Jerusalem Post da, Başkan Erdoğan'ın Suriye ziyareti planını sayfalarına taşıyan bir diğer İsrail gazetesi oldu. Gazete, bu diplomatik hareketin Orta Doğu'daki dengeleri nasıl etkileyeceğine dair analizlere de yer verdi.
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