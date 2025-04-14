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İsrail'de gündem Başkan Erdoğan! Suriye ziyaret planı panikletti: Tarihi hamle planlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.04.2025 11:40 Güncelleme: 14.04.2025 11:56
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İsrail’de gündem Başkan Erdoğan! Suriye ziyaret planı panikletti: Tarihi hamle planlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yapmayı planladığı ziyaret, İsrail medyasında manşetlere taşındı. Henüz net bir tarih açıklanmamış olmasına rağmen, Başkan Erdoğan’ın bu adımı, Siyonist basında endişe uyandırdı.

Türkiye'nin attığı her adımı dikkatle takip eden İsrail merkezli yayın organları Antalya Diplomasi Forumu'na da büyük ilgi gösterdi.

Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Forum'un son gününde yaptığı açıklamalara geniş yeren Siyonist gazeteler, Fidan'ın Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret tarihine ilişkin soruya verdiği cevapla da yakından ilgilendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (AA)

Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın Şam'ı ziyaret etmek istediği ve bu ziyaretin uygun şartların oluşturulduğu en yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtirken Tel Aviv merkezli gazeteler bu açıklama karşısında panikledi.

Forumun resmi açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sohbet etti. (AA)Forumun resmi açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sohbet etti. (AA)

MAARİV: ERDOĞAN TARİHİ BİR HAMLEYE HAZIRLANIYOR

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, "Erdoğan, Suriye'de tarihi bir hamleye hazırlanıyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladı. Haberde ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı ve Suriye'de istikrarın sağlanmasına dair ifadeleri öne çıkarıldı.

Maariv ekran görüntüsüMaariv ekran görüntüsü

Dikkat çeken bir diğer detay ise, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak Türkiye'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi oldu. İsrail medyası, bu temasların iki ülke arasındaki diplomatik trafiği hızlandırabileceğine işaret etti.

Davar ekran görüntüsüDavar ekran görüntüsü

Davar haber sitesi de Erdoğan'ın olası Suriye ziyaretine geniş yer ayırdı. Haberde, bu adımın Ankara-Şam hattında yeni bir diplomatik dönemin kapılarını aralayabileceği yorumu yapıldı.

Yedioth Ahronoth ekran görüntüsüYedioth Ahronoth ekran görüntüsü

Yedioth Ahronot gazetesi ise haberi "Erdoğan, Suriye'ye gidiyor: Tarih belirleme çalışmaları sürüyor." başlığıyla okuyucularına sundu. Gazete, Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaretle ilgili açıklamalarını ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin "Türkiye ile kardeşçe ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz." sözlerini manşetine taşıdı.

The Jerusalem Post ekran görüntüsüThe Jerusalem Post ekran görüntüsü

The Jerusalem Post da, Başkan Erdoğan'ın Suriye ziyareti planını sayfalarına taşıyan bir diğer İsrail gazetesi oldu. Gazete, bu diplomatik hareketin Orta Doğu'daki dengeleri nasıl etkileyeceğine dair analizlere de yer verdi.

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İsrail’de gündem Başkan Erdoğan! Suriye ziyaret planı panikletti: Tarihi hamle planlıyor İsrail’de gündem Başkan Erdoğan! Suriye ziyaret planı panikletti: Tarihi hamle planlıyor İsrail’de gündem Başkan Erdoğan! Suriye ziyaret planı panikletti: Tarihi hamle planlıyor
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