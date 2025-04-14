İsrail’de gündem Başkan Erdoğan! Suriye ziyaret planı panikletti: Tarihi hamle planlıyor

Forumun resmi açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sohbet etti. (AA)

MAARİV: ERDOĞAN TARİHİ BİR HAMLEYE HAZIRLANIYOR

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, "Erdoğan, Suriye'de tarihi bir hamleye hazırlanıyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladı. Haberde ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı ve Suriye'de istikrarın sağlanmasına dair ifadeleri öne çıkarıldı.