Ticarette nakit yerine takas dönemi! Hangi ürün neyle değiştiriliyor?

Son yıllarda nakit para dünya genelinde ulaşılması en zor sermaye durumunda. Ülkelerde artan enflasyon oranlarıyla birlikte yükselen faizler kredilere erişimi zorlaştırırken, vadelerin 120 günleri aşması ve tahsilat krizi de durumu derinleştirdi. Tüm bu nedenlerden dolayı KOBİ'lerin yüzde 60'ı kredi başvurularından ret alırken, mikro işletmelerin yüzde 38'i ise 1 yıl boyunca kredi kullanamadan işlerini yürütmeye çalıştı. Bu nedenlerden dolayı firmalar yeniden "takas ekonomisi"ne geçmeye başladı. Çok kısa süre içerisinde yüzlerce barter firması ortaya çıkarken, internette verilen ilanlarla bu firmalar takaslara aracılık yaparak komisyon alıyor.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA KULLANILMAYA BAŞLANDI

Sabah'ın haberine göre Türkiye'de gayriresmî biçimde büyüyen barter ağı, özellikle mikro işletmeler, esnaflar ve hizmet sağlayıcılar arasında yaygınlaştı. Makine parkuru verip, hammadde alma, Web sitesi tasarımı karşılığında ürün stoğu verme, tadilat hizmeti ile diş tedavisi alma, sosyal medya yönetimi karşılığında konaklama hizmeti sağlama gibi yeni bir ekonomi pratiği doğdu. Anadolu'da faaliyet gösteren iş insanları da takas sisteminin yaygınlaştığını doğruluyor.