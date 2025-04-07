SGK’dan 2025’te 70 milyar TL’lik ödeme

Kamu Denetçiliği Kurumu(KDK), sağlık raporu konusunda emsal olacak bir karara imza attı. KDK'nın Ramazan Bayramı öncesi sonuçlandırdığı ve açıklanacak olan kararına göre; yatağa veya cihaza bağımlılığı nedeniyle yardımsız sağlık tesisine erişemeyen hastalara talep ve ihtiyaçları doğrultusunda özel hastane ve bakım merkezinde kalsa dahi yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenebilecek. Bu arada SGK, 2024 yılında 6.4 milyon sağlık raporu için 33.7 milyar TL ödeme yaparken, 2025 yılı için bu rakamın 70 milyar TL'ye ulaşmasını hesaplıyor. Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz SGK'nın sağlık raporu düzenlemesiyle ilgili detayları açıkladı.

SAĞLIK RAPORU NEDİR, KAÇ ÇEŞİTTİR, NASIL ALINIR?

Sağlık raporu, resmi başvuru yapıldığı sırada talep edilen belge ve ayrıca rahatsızlıkları da belirleyen bir rapor olarak tanımlanıyor. Veriliş amaçlarına göre sağlık raporları; "İşe giriş, iş göremezlik, ilaç kullanımı, evlilik, ehliyet ve bez raporu" olarak sıralanmakta.

Sağlık raporu almak için kamu ve özel hastaneler, özel tıp merkezleri, poliklinikler ve aile hekimlerine başvurulabilir.