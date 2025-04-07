SGK'dan 2025'te 70 milyar TL'lik ödeme
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) sağlık raporları ile ilgili emsal bir karar verdi. Buna göre yatağa ve cihaza bağımlılığı nedeniyle sağlık tesisine yardımsız erişemeyen hastalara, özel hastane ve bakım merkezinde kalsa dahi engelli sağlık kurulu raporu düzenlenebilecek. Ayrıca SGK'nın 2024'te 33,7 milyar TL olan sağlık raporu ödemesi de 2025'te 70 milyar TL'ye çıkacak.
Kamu Denetçiliği Kurumu(KDK), sağlık raporu konusunda emsal olacak bir karara imza attı. KDK'nın Ramazan Bayramı öncesi sonuçlandırdığı ve açıklanacak olan kararına göre; yatağa veya cihaza bağımlılığı nedeniyle yardımsız sağlık tesisine erişemeyen hastalara talep ve ihtiyaçları doğrultusunda özel hastane ve bakım merkezinde kalsa dahi yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenebilecek. Bu arada SGK, 2024 yılında 6.4 milyon sağlık raporu için 33.7 milyar TL ödeme yaparken, 2025 yılı için bu rakamın 70 milyar TL'ye ulaşmasını hesaplıyor. Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz SGK'nın sağlık raporu düzenlemesiyle ilgili detayları açıkladı.
SAĞLIK RAPORU NEDİR, KAÇ ÇEŞİTTİR, NASIL ALINIR?
Sağlık raporu, resmi başvuru yapıldığı sırada talep edilen belge ve ayrıca rahatsızlıkları da belirleyen bir rapor olarak tanımlanıyor. Veriliş amaçlarına göre sağlık raporları; "İşe giriş, iş göremezlik, ilaç kullanımı, evlilik, ehliyet ve bez raporu" olarak sıralanmakta.
Sağlık raporu almak için kamu ve özel hastaneler, özel tıp merkezleri, poliklinikler ve aile hekimlerine başvurulabilir.
KDK'NIN SAĞLIK RAPORU KONUSUNDAKİ EMSAL KARARI NEDİR?
KDK'ya yapılan başvuruya göre bir vatandaş çalıştığı işlerinde ağır beyin kanaması geçirerek bakıma muhtaç hasta haline geldi.
Yatağa bağımlı ve ventilatör cihazına bağlı olan hasta özel bir hastaneye yatırıldı. Erişkinler İçin Sağlık Kurulu Raporu'na ihtiyaç duyuldu. Ancak, vatandaş, özel bir hastanede kalıyor olmaları nedeniyle yazılamayan rapor için Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin yatan hastaya rapor düzenlenemeyeceği yanıtını aldığını bildirdi. Vatandaş, rapor sisteminin izin vermemesi nedeniyle oluşan mağduriyetinin giderilmesini istedi. Başvuruyu işleme alan KDK durumu Sağlık Bakanlığı'na iletti. Bakanlık, rapor sistematiğini içeren mevzuat düzenlemelerini tek tek sıralarken, hastanın kaldığı özel hastanenin rapor yetkisinin bulunmadığı bilgisini verdi. KDK, tüm yazışma ve araştırmaları sonrasında "Başvuran hakkında yerinde görülerek engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi ve başvuran gibi yatağa veya cihaza bağımlılığı nedeniyle yardımsız sağlık tesisine erişemeyen hastalara talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda Sağlık Bakanlığı'na tavsiyede bulunulmasına" karar verdi. Böylece benzer durumda hastalar için emsal kararı oluşmuş oldu.
ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU NEDİR VE NASIL ALINIR?
Erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu kişilerin engellilik durumlarını, engel gruplarını, engellilik tür ve derecelerini değerlendiren Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş heyetler tarafından düzenlenen bir belgedir. Bu raporların düzenlenmesi, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Engelli birey ya da vasisi tarafından yetkili hastanelere başvuruda bulunularak rapor alma süreci başlatılıyor.
BU RAPORU ALAN HANGİ HAKLARDAN YARARLANIR?
Bu rapor, engelli haklarından yararlanmak üzere kullanılır. Bu haklar; "Engelli aylığı, iş başvurusu, resmî sağlık kurumlarında bakım hizmeti, evde bakım hizmeti, özel eğitim, vergi indirimleri ve muafiyetler" olarak sıralanmaktadır. Engelli bireylerin özel merkezlerde hizmet alması için heyet raporunda ağır engelli ya da tam bağımlı ibarelerinin bulunması gerekir.
ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK SAĞLIK KURULU RAPORU YÜZDE KAÇ OLMALI?
Hafif düzeyde özel gereksinim var: yüzde 40-49. Orta düzey özel gereksinim var: yüzde 50-59. İleri düzeyde özel gereksinim var: yüzde 60-69.
Çok ileri düzeyde özel gereksinim var: yüzde 70-79 (Ağır engelli olduğu kabul edilir)
ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK SAĞLIK KURULU RAPORU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
E-devlet sağlık kurulu raporu e-devlet uygulamasından sorgulanabiliyor. Uygulamaya girildikten sonra "e-İmzalı Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama" adlı işlemi gerçekleştirilebilir.
ERİŞKİNLER İÇİN SAĞLIK KURULU RAPORU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
İmzalar, kurul toplandığında toplu alınabileceği gibi toplantının ardından tek tek de alınabilir. Heyet raporlarının verilme süresi ortalama 3 gündür ancak engelli raporlarının verilmesi 15 güne kadar sürebilir.
SGK 2024 YILINDA NE KADAR RAPOR PARASI ÖDEDİ, 2025 TAHMİNİ NE?
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 2024 yılında hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalı çalışanlar için 6 milyon 479 bin 436 rapor düzenledi ve 33 milyar 728 milyon 564 bin TL ödeme yaptı. Bu ödemenin, 3,8 milyar lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 21 milyar liralık bölümü hastalık ve 8,9 milyar lirası analık kapsamındaki istirahat sebebiyle gerçekleştirildi. SGK, 2025 yılında ise rapor ödemelerinin 70 milyar TL'ye çıkabileceğini hesaplıyor.
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