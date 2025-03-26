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TBMM'den geçti! Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi

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Giriş: 27.03.2025 00:31 Güncelleme: 27.03.2025 00:40
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TBMM’den geçti! Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi

Emeklilere verilen bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki emekli ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar....

Emeklilere verilen bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

KİMLER ALACAK?
Bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.

FARK ÖDEMESİ DE EN KISA SÜREDE HESAPLARA YATIRILACAK
TBMM'de yeni yasalaşması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

15.5 MİLYON KİŞİYE ÖDENDİ
2024'te emeklilere bayramlarda toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Ramazan Bayramında 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon TL, Kurban Bayramında ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye, 41 milyar 998 milyon TL ikramiye verilmişti.

Ayrıntılar geliyor....

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TBMM’den geçti! Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi TBMM’den geçti! Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi TBMM’den geçti! Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
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