TBMM’den geçti! Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi

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15.5 MİLYON KİŞİYE ÖDENDİ

2024'te emeklilere bayramlarda toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Ramazan Bayramında 15 milyon 536 bin 593 emekliye 42 milyar 233 milyon TL, Kurban Bayramında ise 15 milyon 453 bin 870 emekliye, 41 milyar 998 milyon TL ikramiye verilmişti.

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