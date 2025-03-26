26 Mart 2025, Çarşamba
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TCMB Başkanı Karahan'dan net mesaj! "Piyasa kuralları içerisinde her adımı proaktif bir şekilde attık"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 18:01 Güncelleme: 26.03.2025 18:28
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TCMB Başkanı Karahan’dan net mesaj! Piyasa kuralları içerisinde her adımı proaktif bir şekilde attık

TCMB Başkanı Karahan: 'Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz'

TCMB Başkanı Karahan yaptığı yeni açıklamada, "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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TCMB Başkanı Karahan’dan net mesaj! Piyasa kuralları içerisinde her adımı proaktif bir şekilde attık TCMB Başkanı Karahan’dan net mesaj! Piyasa kuralları içerisinde her adımı proaktif bir şekilde attık TCMB Başkanı Karahan’dan net mesaj! Piyasa kuralları içerisinde her adımı proaktif bir şekilde attık
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