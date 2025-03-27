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Tasarruf finansman şirketleriyle ilgili yeni düzenleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.03.2025 10:00
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Tasarruf finansman şirketleriyle ilgili yeni düzenleme

BDDK, düzenleme ve denetime tabi olan tasarruf finansman şirketleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre bu şirketler, 'kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK)' kapsamına alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) düzenleme ve denetimine tabi tasarruf finansman şirketlerinin, "kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK)" kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca BDDK düzenleme ve denetimine tabi tasarruf finansman şirketlerinin KAYİK kapsamına alınmasına karar verildi.

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