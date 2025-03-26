26 Mart 2025, Çarşamba
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli bayram ikramiyesi farkı (1000 TL) ne zaman hesaplara yatacak? Kanun teklifi TBMM'de

Emekli bayram ikramiyesi farkı (1000 TL) ne zaman hesaplara yatacak? Kanun teklifi TBMM'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 04:18 Güncelleme: 26.03.2025 04:50
ABONE OL
Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman hesaplara yatacak? Kanun teklifi TBMM’de

Emekli bayram ikramiyesinin bu yıl 4 bin liraya yükseltilmesinin ardından kanun teklifi, CHP'li milletvekillerinin taşkınlık çıkarması nedeniyle ertelenmişti. TBMM Genel Kurulu'nda bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Emeklilere 3 bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplarına yatarken geriye kalan 1000 TL'lik fark ne zaman bankaya yatırılacak? İşte yanıtı...

Emekli bayram ikramiyesinin bu yıl 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun değişikliği CHP'li milletvekillerinin TBMM kürsüsünü işgal etmesi nedeniyle süreç sekteye uğramıştı. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi 4 bin TL'yi hesaplarında sabırsızlıkla beklerken eski kanuna göre ikramiye ödemeleri 3 bin lira olarak yatırılmaya başlandı.

Emekliler ikramiye zammının TBMM kanun teklifinden ne zaman geçeceğini araştırmaya başlarken 1000 TL'lik ödeme emeklilere ne zaman ulaşacak? 1000 TL'lik emekli bayram ikramiyesi farklı ne zaman hesaplara yatacak? İşte ayrıntılar...

(Fotoğraf: AA) (Fotoğraf: AA)

3 BİN TL HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Ramazan Bayramı emekli ikramiye ödemelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatacağını duyurmuştu. Ödemeler emekli maaş günlerine göre belirlenirken ayın 17, 18, 19'unda maaşları yatanlar 24 Mart'ta 20, 21, 22 olanlar 25 Mart'ta 23, 24, 25, 26 olanlara ise 26 Mart'ta ödeme yapılacak. Öte yandan Bağ-Kur (4b) emeklileri 27 Mart'ta, Emekli Sandığı (4c) emeklileri ise 28 Mart'ta ikramiyelerini alacak. İkramiye ödemeleri yeni kanunun TBMM'den geçmemesi nedeniyle 3 bin TL olarak hesaplara yatmaya devam ediyor.

SGK tarafından Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri tarihleri açıklandı. (ahaber.com.tr arşiv) SGK tarafından Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri tarihleri açıklandı. (ahaber.com.tr arşiv)

1000 TL'LİK FARK NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekli bu yıl 4 bin TL Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL ise Kurban Bayramı'nda olmak üzere toplamda 9 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Ancak 19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'li milletvekilleri TBMM kürsüsünü kapatmaları nedeniyle süreç sekteye uğradı.

(Fotoğraf: AA) (Fotoğraf: AA)

Emekli bayram ikramiyesinin zamlı oranı olan 4 bin TL yerine eski ikramiye ücreti 3 bin TL olarak hesaplara yatarken geriye kalan 1000 TL'lik farkın ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek yeni kanun teklifinin ardından karak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark hesaplara yatırılacak.

(Fotoğraf: AA) (Fotoğraf: AA)

Bayram ikramiyesinin yükseltilmesi kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda bugün itibarıyla ulaşmasının ardından teklif, Başkan Erdoğan'ın aynı günde kararı onaylaması bekleniyor. 1000 liralık bayram ikramiyesi farkının ise bu hafta banka hesaplarına yansıması bekleniyor.

4A, 4B ve 4C’liye 1.000 TL ne zaman yatacak?4A, 4B ve 4C’liye 1.000 TL ne zaman yatacak? 4A, 4B VE 4C'LİYE 1.000 TL NE ZAMAN YATACAK?
Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman hesaplara yatacak? Kanun teklifi TBMM’de Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman hesaplara yatacak? Kanun teklifi TBMM’de Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman hesaplara yatacak? Kanun teklifi TBMM’de
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör