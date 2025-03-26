Emekli bayram ikramiyesi farkı (1000 TL) ne zaman hesaplara yatacak? Kanun teklifi TBMM'de

Emekli bayram ikramiyesinin bu yıl 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun değişikliği CHP'li milletvekillerinin TBMM kürsüsünü işgal etmesi nedeniyle süreç sekteye uğramıştı. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi 4 bin TL'yi hesaplarında sabırsızlıkla beklerken eski kanuna göre ikramiye ödemeleri 3 bin lira olarak yatırılmaya başlandı.

Emekliler ikramiye zammının TBMM kanun teklifinden ne zaman geçeceğini araştırmaya başlarken 1000 TL'lik ödeme emeklilere ne zaman ulaşacak? 1000 TL'lik emekli bayram ikramiyesi farklı ne zaman hesaplara yatacak? İşte ayrıntılar...