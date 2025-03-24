Meclis'te gündem emekliye ikramiye! 1000 TL fark ne zaman yatacak?
TBMM'de bu haftanın en önemli gündem maddesi emekli ikramiyelerine yapılacak zam olacak. Geçtiğimiz hafta Meclis'ten geçmesi beklenirken, Ekrem İmamoğlu protestoları nedeniyle ertelenen bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkaran kanun teklifinin bu hafta TBMM'den geçmesi bekleniyor. Teklifin geçmesiyle birlikte ikramiyelerdeki 1000 TL fark da hesaplara yatacak.
TBMM'de bu hafta, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen kanun teklifi görüşülecek. TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklife göre; Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, araç sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden ülke dışına çıkmasına izin verilmeyecek. Araçlara ait cezalar, gümrük kapılarında tahsil edilebilecek ve elde edilen gelirlerin yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye, yüzde 40'ı ise Gümrük Genel Müdürlüğüne aktarılabilecek.
DOĞUM YARDIMI SİSTEMİ, ÇOCUK SAYISIYLA ORANTILI HALE GETİRİLECEK
Kanun teklifi ile birlikte doğum yardım sistemi değiştiriliyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni doğan çocuklar için ailelere ödenen yardım miktarı artırılıyor ve sistem, çocuk sayısıyla orantılı hale getiriliyor. Doğum yardımı ödemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılanması planlanırken kaynak genel bütçeden aktarılacak. Yardım ödemeleri hiçbir vergi veya kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haciz işlemi yapılamayacak. Öte taraftan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar, DHMİ performans primi olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.
Teklifle birlikte, 'Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Değişikliğe göre, Cumhurbaşkanına, TBMM Başkanına mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler, toplamının yüzde 5 fazlası ödenecek. Öte taraftan Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek.
KOMİSYON GÜNDEMLERİ
Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra komisyon çalışmaları da bu hafta sürecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Prof. Dr. Aras Bozkurt ve Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri yetkililerini dinlemek üzere salı günü toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise çarşamba günü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, 'Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehditler' başlıklı sunumunu dinleyecek.
Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konuları ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye ikramiye yatmaya başlıyor! 3 bin TL fark ödemesiz hesaplarda: Tahsis numarası 0-2-5-6-8 olana…
- İşçiye ilave tediye 2. taksit ödemeleri yattı mı? 2025 4D'li taşerona ne kadar ödenecek? Kamu işçisi, madenci...
- IQ Testi: 10 saniyede kuyruksuz köpeği bulabilir misin? Sadece keskin gözlüler başarabilir
- Macaristan-Türkiye maçı bugün saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?
- Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte? Kabine gündeminde neler var?
- AÖL sınav sonuç tarihi 2025 | Açık Lise 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Murat Çalık kimdir, tutuklandı mı? Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, aslen nereli?
- Ekrem İmamoğlu soruşturmasında TUTUKLANAN İSİMLER | Adli Kontrol şartıyla kimler serbest bırakıldı? Yolsuzluk, RÜŞVET, kent uzlaşısı...
- Formula 1 ÇİN GP YARIŞ SONUCU | 23 Mart Pazar günü F1 yarışını kim kazandı?
- Murat Ongun kimdir, hangi suçtan ceza aldı? Murat Ongun kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- TUS saat kaçta başlayıp, bitecek? 2025-TUS ve STS kaç soru, kaç dakika?
- İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 23 Mart açık yollar ve alternatif güzergahlar