Meclis’te gündem emekliye ikramiye! 1000 TL fark ne zaman yatacak?

TBMM'de bu hafta, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen kanun teklifi görüşülecek. TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklife göre; Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, araç sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden ülke dışına çıkmasına izin verilmeyecek. Araçlara ait cezalar, gümrük kapılarında tahsil edilebilecek ve elde edilen gelirlerin yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye, yüzde 40'ı ise Gümrük Genel Müdürlüğüne aktarılabilecek.