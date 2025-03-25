Viral Galeri Viral Liste 4A, 4B ve 4C'liye 1.000 TL ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye farkı BAYRAMDAN ÖNCE ödenir mi?

4A, 4B ve 4C'liye 1.000 TL ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye farkı BAYRAMDAN ÖNCE ödenir mi?

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili olarak 1000 TL'lik zam farkının ne zaman ödeneceği konusu gündemdeki en merak edilen sorulardan biri. Her yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilerin ikramiye ödemeleri bayramdan önce yatmaya başladı. Ancak 2025 yılı için 4.000 TL olarak belirlenen ikramiyeler emeklinin hesabına 3.000 TL olarak yattı. Peki emekliye bayram ikramiyesi neden eksik yattı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:38
4A, 4B ve 4C’liye 1.000 TL ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye farkı BAYRAMDAN ÖNCE ödenir mi?

Emeklilerin dört gözle beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri 24 Mart itibarıyla SGK tarafından yapılmaya başlandı. Ödemelerdeki bazı detaylar ve eksik ödeme alanlar için merak edilen sorular da gündeme geldi. Peki emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL olarak yattı? Fark ödemesi olan 1000 TL ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

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4A, 4B ve 4C’liye 1.000 TL ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye farkı BAYRAMDAN ÖNCE ödenir mi?

Emekli Bayram İkramiyesi Neden 3000 TL Olarak Yatmaya Başladı?

Zamlı Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili henüz kanun teklifinin Meclis'ten geçerek yasalaşmaması sebebiyle ödemeler emeklinin hesabına 3.000 TL olarak yattı. Ancak oluşan 1.000 TL'lik fark ise emeklinin hesabına TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaştıktan sonra yatacak.

4A, 4B ve 4C’liye 1.000 TL ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye farkı BAYRAMDAN ÖNCE ödenir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı açıklamada emeklilere yönelik bayram ikramiyelerinin 24 Mart 2025 itibarıyla 3000 TL olarak ödenmeye başlandığını duyurdu.

4A, 4B ve 4C’liye 1.000 TL ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye farkı BAYRAMDAN ÖNCE ödenir mi?

1000 TL Fark Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, emekli bayram ikramiyesinin tamamlanmayan kısmı yani 1000 TL'lik fark ödemesinin yapılabilmesi için önce kanun teklifinin yasalaşması gerekiyor. Teklif TBMM'den geçtikten ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra fark ödemeleri hesaplara yatırılacak.

4A, 4B ve 4C’liye 1.000 TL ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye farkı BAYRAMDAN ÖNCE ödenir mi?

Bayramdan Önce Ödenir Mi?

Bu işlemin ne zaman gerçekleşeceği hala kesinlik kazanmış değil. Eğer teklif bu hafta perşembe gününe kadar kabul edilmezse, 1000 TL'lik fark ödemeleri Ramazan Bayramı sonrasına kalabilir.

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