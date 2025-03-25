4A, 4B ve 4C'liye 1.000 TL ne zaman yatacak? Emekliye ikramiye farkı BAYRAMDAN ÖNCE ödenir mi?

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili olarak 1000 TL'lik zam farkının ne zaman ödeneceği konusu gündemdeki en merak edilen sorulardan biri. Her yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilerin ikramiye ödemeleri bayramdan önce yatmaya başladı. Ancak 2025 yılı için 4.000 TL olarak belirlenen ikramiyeler emeklinin hesabına 3.000 TL olarak yattı. Peki emekliye bayram ikramiyesi neden eksik yattı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi