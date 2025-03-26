Çok sayıda ilde kırmızı et denetimi: Fahiş fiyatlara ceza yolda

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ve caydırıcı önlemlerin alınmasına devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan fillere yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) temin ettiği kırmızı etin Perakendeciler Derneği üyesi marketlerde, bütün yurtta ve ESK mağazalarında düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı ancak bazı üretici firmalarının fiyat artırma girişimlerinde bulunduğu yönelik ihbarlar alındığı ifade edildi.

"PARA CEZALARI TAVİZSİZ UYGULANACAK"

Bu çerçevede; hayvancılık sektöründe, maliyet unsurlarında belirgin bir artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan ve tüketicilerin kırmızı ete fahiş fiyat ile ulaşmasına neden olan bazı firmaların, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordinasyon içinde hassasiyetle takibe alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kırmızı ette illerimizde eş zamanlı denetimler başlamış olup, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz bir şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından 8 ilimizde faaliyet gösteren toplam 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere Ticaret Bakanlığı müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, 24 Mart 2025 Pazartesi sabahı erken saatte aynı anda kapsamlı denetimlere başlamışlardır ve halen devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızı, ürünlerini tüketiciye maliyeti ile uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet ederken, stokçuluk yapanlar ve/veya fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında Ticaret Bakanlığınca behemehal gerekli işlemler tesis edilecektir" denildi.