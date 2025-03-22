Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merakla beklenen o tarih

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun değişikliği Meclis'te görüşülmeye başlandı. Ancak görüşmeler 25 Mart 2025 tarihine ertelendi ve bayram öncesi yeni emekli ikramiyesinin hesaplara geçmesine ilişkin süreç uzadı.

Emekli ikramiyesinin hesaplara geçmesine ilişkin süreç uzadı (AA)

Meclis'ten geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması ve sonrasında da SGK tarafından ödeme takvimi belirlenmesi gerekiyor.

25 Mart 2025'te Meclis'ten kanunlaşarak geçmesi halinde en erken 26 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanıp sonrasında emeklilerin hesaplarına geçmesi ihtimali bulunuyor.

26 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanıp sonrasında emeklilerin hesaplarına geçmesi ihtimali bulunuyor. (AA)

EMEKLİLER HARİÇ KİMLER ÖDEME ALABİLİR?

Peki emeklilere ikramiye ödemeleri ne zaman olur? Konuyla ilgili detayları Milliyet'e açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Bayram ikramiyesini sadece emekliler almamaktadır. İkramiyeler emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca kurumdan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenmektedir.

ʺMeclis süreci sonrası bayram haftasında ödeneceği ihtimali daha ağır basıyorʺ (AA)

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALIR? İŞTE ÖRNEK HESAP

Vefat eden sigortalıdan dolayı gelir veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hisse oranına göre belirlenmektedir. Örneğin sosyal güvencesi olan eşlerden bir tanesi vefat ederse %50 hisse oranı eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde yükseltilecek olan 4000 TL bayram ikramiyesinin hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, bu durumda eşe 2000 TL, yetim çocuğa ise 1000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

ÖDEMELER NE ZAMAN OLUR?

Burada geçmiş dönemlere bakıldığı zaman iki alternatif ortaya çıkıyor. Birincisi emekli maaşlarıyla birlikte, diğeri ise bayramdan önceki hafta dahilinde ödeme yapılmasıdır. Meclis süreci sonrası bayram haftasında ödeneceği ihtimali daha ağır basmaktadır.