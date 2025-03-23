Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? SGK duyurdu

Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri 24 Mart'tan itibaren ödenmeye başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre ikramiyeler, bu tarihten itibaren 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak.

Buna göre;

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

17, 18, 19 olanlara 24 Mart

20, 21, 22 olanlara 25 Mart

23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.