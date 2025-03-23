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Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? SGK duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.03.2025 10:53 Güncelleme: 23.03.2025 11:06
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Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? SGK duyurdu

Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24 Mart 2025 tarihinde itibaren ödenmeye başlanacak.

Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri 24 Mart'tan itibaren ödenmeye başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre ikramiyeler, bu tarihten itibaren 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak.

Buna göre;

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:
17, 18, 19 olanlara 24 Mart
20, 21, 22 olanlara 25 Mart
23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? SGK duyurdu

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Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? SGK duyurdu Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? SGK duyurdu Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? SGK duyurdu
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