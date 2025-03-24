Merkez Bankası’ndan 18 yıl sonra bir ilk! En son 2007’de yapmıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cuma günü vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edileceğini duyurdu. Merkez Bankası, son olarak 2007'de uyguladığı likidite ihalesini bugün yeniden açtı.

Buna göre, 50 milyar TL tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu kağıt için ihaleye çıkıldı. Yarın valörlü tahvil için teklifler saat 11.00-11.45 arasında alınacak.

Merkez Bankası döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlıyor. Bu uygulamaya son olarak Temmuz 2007'de hayata geçirildi. Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.