SPK’dan Borsa İstanbul adımı! 3 yeni karar alındı

SPK'dan yapılan açıklamada sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemlerin kurul tarafından sürekli takip edildiği belirtildi.

BIST İÇİN YENİ KARARLAR

SPK'nın, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler nedeniyle bazı tedbirlerin alınmasının gerektiğini vurguladığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu sebeple, 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar,

- Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

- Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,

- Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir."