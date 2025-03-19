Memura yarım gün çalışma hakkı yolda! İşte yönetmelik taslağındaki o maddeler
Devlet memurlarına yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyacak olan düzenleme için çalışmalar başladı. Peki hangi memurlar nasıl yararlanacak? Sistem ne zaman devreye girecek? İşte hazırlanan yönetmelik taslağındaki o detaylar...
Kamuda yapılan işlerin niteliğine göre memur anne ve babalar, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olabilecek. Yarı zamanlı çalışanların maaşı da yarı yarıya düşecek.
BAKANLIK HAZIRLIK YAPIYOR
Hükümet, "Aile Yılı" kapsamında Devlet Memurları Kanunu'na 2016 yılında eklenen ancak yaşama geçirilmeyen yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin uygulama yönetmeliği hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılacak düzenlemede, emniyet, sağlık, eğitim gibi meslek gruplarındaki hassasiyetler de dikkate alınacak. Yarı zamanlı çalışma hakkı, doğum, evlat edinme durumunda kullanılabilecek.
İŞTE YÖNETMELİK TASLAĞINDAKİ DETAYLAR
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in SABAH'taki haberine göre, yönetmelik taslağında yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye ilişkin düzenlemeler yer aldı. İşte detaylar...
DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?
Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması ya da bir çocuğu evlat edinmesi, çocuğunun sağ olması, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması, kadro unvanının yönetmeliğin eki cetvellerde yer almıyor olması gerekecek.
YARIM ZAMANLI ÇALIŞMANIN BİR SÜRESİ VAR MI?
Yarım zamanlı çalışma doğum yapan memurun analık izninin (çoğul doğum ya da çocuğun engelli doğması halinde bu izinlerin), eşi doğum yapanın ise babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar olan süreyi kapsayacak. Memur bu dönemin herhangi bir periyodunda yarım zamanlı çalışmayı talep edebilecek. İsterse 5 isterse 1 yıl yarım zamanlı çalışabilecek. Memur talebi, bir ay öncesinden dilekçe ile kurumuna verecek.
BU HAKTAN SADECE ANNELER Mİ YARARLANACAK?
Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılmayacak. Babalar da yararlanacak.
İKİ EŞ DE MEMUR İSE BİRLİKTE YARARLANABİLECEK Mİ?
Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım zamanlı çalışma hakkından istekleri üzerine her iki eş de faydalanacak. Eşler, bu haktan aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemlerde yararlanabilecek.
DÜZENLEMEDEN ÖNCE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN DE GEÇERLİ Mİ?
Memur talebi üzerine, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yarım zamanlı çalışma dönemi içinde bu haktan yararlanabilecek.
ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL BELİRLENECEK?
Memur, kurumuna verdiği dilekçede çalışma zamanına yönelik tercihini de belirtebilecek. Ancak kararı amiri verecek. Memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek. Haftalık çalışma süresi, haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecek. Günlük çalışma 3 saatten az olamayacak. Memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi, farklı da belirlenebilecek. Yetkili amir, çalışma saatleri ve usulünde, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değişiklik yapabilecek.
MALİ HAKLAR VE ÜCRETLER NASIL BELİRLENECEK?
Yarım zamanlı çalışan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunacak.
YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA NASIL SONA ERECEK?
Memurun yayımlanan yönetmelik eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarına yer değiştirme suretiyle veya naklen atanması, kadro unvanının buraya eklenmesi, çocuğunun hayatını kaybetmesi, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, normal zamanlı çalışmaya dönme talebi, çocuğunun ilköğretime başlaması ve çocuğunun ilköğretime başlamaması halinde, ilgili mevzuata göre ilköğretime başlaması gereken dönemin sona ermesi halinde sona erecek.
KAPSAMIN GENİŞLEMESİ OLABİLİR Mİ?
Yapılan değerlendirmelerde yararlanacak personel ile ilgili kapsamın genişlemesi görüşü de ortaya çıktı. Özellikle sağlık, polis ve askeri personelinde yararlanması noktasında görüşler değerlendiriliyor.
HANGİ UNVANLAR DEVRE DIŞI
Tüm kurumlar: Tüm teşkilatlarda genel idare sınıfındaki sayman, tahsildar ve veznedar, tüm sınıflardaki şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici. Ayrıca yurtdışı teşkilatındaki tüm unvanlar
Dışişleri Bakanlığı: Merkez (yurtdışı) teşkilatında görev yapan genel idare hizmetleri sınıfındaki aday konsolosluk ve ihtisas memuru, aday meslek memuru, ataşe, ataşe yard., başkatip, başkonsolos, başkonsolos yard., birinci sınıf başkonsolos, büyükelçi, büyükelçilik birinci müsteşarı, büyükelçilik müsteşarı, daimi temsilci, daimi temsilci yard., daimi temsilcilik birinci müsteşarı, danışman, elçi, elçi-daimi temsilci yard., elçi-müsteşar, hukuk müşaviri, ikinci katip, konsolos, mahalli katip, maslahatgüzar, muavin konsolos, uzman müşavir, uzman müşavir yardımcısı, üçüncü katip
İçişleri Bakanlığı: Tüm teşkilat ve unvanlar (mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı)
MEB: Tüm teşkilattaki öğretmenler (eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı)
Emniyet: Tüm teşkilat ve unvanlar (emniyet hizmetleri sınıfı)
Jandarma: Tüm teşkilat ve unvanlar (jandarma hizmetleri sınıfı)
Orman Genel Müdürlüğü: Tüm teşkilattaki orman muhafaza memuru (genel idare hizmetleri sınıfı)
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Tüm teşkilat ve unvanlar (sahil güvenlik hizmetleri)
Üniversite hastaneleri: Tüm teşkilat ve unvanlar (sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı)
Belediyeler: Tüm unvan ve sınıflardaki itfaiye ve zabıta teşkilatları.
EVLAT EDİNEN MEMURA İMKÂN
Evlat edinme halinde memurun yarım zamanlı çalışma dönemi, evlat edinilen çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönem olacak.
EVLAT EDİNEN MEMUR NASIL YARARLANACAK?
Evlat edinme halinde, çocuğun sağ olması kaydıyla, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun bir çocuğu eşiyle birlikte evlat edinmesi veya bekar ya da evli memurların bir çocuğu münferit olarak evlat edinmesi ya da memur olmayan eşinin bir çocuğu münferit olarak evlat edinmesi şartı bulunuyor.
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