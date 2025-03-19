Memura yarım gün çalışma hakkı yolda! İşte yönetmelik taslağındaki o maddeler

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İŞTE YÖNETMELİK TASLAĞINDAKİ DETAYLAR

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in SABAH'taki haberine göre, yönetmelik taslağında yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye ilişkin düzenlemeler yer aldı. İşte detaylar...

DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması ya da bir çocuğu evlat edinmesi, çocuğunun sağ olması, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması, kadro unvanının yönetmeliğin eki cetvellerde yer almıyor olması gerekecek.