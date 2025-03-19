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Gözler FED'in faiz kararında! A Para'da yorumlandı: Bu yıl 3 indirim bekleniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 09:55
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Gözler FED’in faiz kararında! A Para’da yorumlandı: Bu yıl 3 indirim bekleniyor

FED’in Mart ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın gerçekleştireceği basın toplantısı ile faiz oranı ve ekonomik büyüme verileri duyurulacak. Uzman isim A Para'da, FED'in bu akşam açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklentileri yorumladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam 22.00'da alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

ABD Başkanı Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler ve söz konusu ülkelerden gelen misillemeler, jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde risk algısının artmasına neden oluyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

KÜRESEL PİYASALAR MERAKLA BEKLİYOR

Trump'ın tarifeler yoluyla başlattığı ticaret savaşının ABD'de enflasyonist baskıları tetikleyebileceğine ilişkin endişeler varlığını korurken, Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın karar sonrası yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini bu haftaki toplantısında sabit tutacağına, yılın ilk faiz indirimini ise haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

"FED'DEN BU YIL 3 İNDİRİM BEKLENİYOR"

"FED'DEN BU YIL 3 FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Mesut Kurt, A Para'da FED'in bu akşam açılanacak faiz kararına ilişkin önemli detayları aktardı:

"FED'de bu sene 3 faiz indirimi bekleniyor. Trump'ın başlattığı ticaret savaşları birlikte piyasalarda bir belirsizlik var. Bunların da fiyatlanması görülüyor.

Genel verilere baktığımız zaman enflasyon yüksek. Buna karşılık son dönemde ABD tarafında bir resesyon olacak mı olmayacak mı? Bu açıdan FED'in işi biraz zor olacak. Yüksek enflasyon olası resesyon kaygıları ve ekonomideki daralma FED'in faiz politikalarını belirleyecektir. Son toplantıda FED üyelerinin 2025'te 2 faiz indirimi beklentisi vardı. Ancak bugünkü duruma geldiğimizde piyasa fiyatlaması 3 faiz indirimini bekliyor.

ABD'de verilere baktığımızda bir miktar yavaşlama söz konusu. Bunun ne kadar daha sert olabileceği Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ile netleşecek."

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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Gözler FED’in faiz kararında! A Para’da yorumlandı: Bu yıl 3 indirim bekleniyor Gözler FED’in faiz kararında! A Para’da yorumlandı: Bu yıl 3 indirim bekleniyor Gözler FED’in faiz kararında! A Para’da yorumlandı: Bu yıl 3 indirim bekleniyor
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