Gözler FED’in faiz kararında! A Para’da yorumlandı: Bu yıl 3 indirim bekleniyor

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FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini bu haftaki toplantısında sabit tutacağına, yılın ilk faiz indirimini ise haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

"FED'DEN BU YIL 3 FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Mesut Kurt, A Para'da FED'in bu akşam açılanacak faiz kararına ilişkin önemli detayları aktardı:

"FED'de bu sene 3 faiz indirimi bekleniyor. Trump'ın başlattığı ticaret savaşları birlikte piyasalarda bir belirsizlik var. Bunların da fiyatlanması görülüyor.

Genel verilere baktığımız zaman enflasyon yüksek. Buna karşılık son dönemde ABD tarafında bir resesyon olacak mı olmayacak mı? Bu açıdan FED'in işi biraz zor olacak. Yüksek enflasyon olası resesyon kaygıları ve ekonomideki daralma FED'in faiz politikalarını belirleyecektir. Son toplantıda FED üyelerinin 2025'te 2 faiz indirimi beklentisi vardı. Ancak bugünkü duruma geldiğimizde piyasa fiyatlaması 3 faiz indirimini bekliyor.

ABD'de verilere baktığımızda bir miktar yavaşlama söz konusu. Bunun ne kadar daha sert olabileceği Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ile netleşecek."