19 Mart 2025, Çarşamba
Haberler Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul güne düşüşle başladı! Endeks 10 bin puan sınırında

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı! Endeks 10 bin puan sınırında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.03.2025 10:16
ABONE OL
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı! Endeks 10 bin puan sınırında

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6,87 düştü. Endeks 10.060,48 puandan güne başlarken, en çok kaybettiren sektör yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060,48 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamladı.

Endekste en çok düşen sektör yüzde 7,56 ile iletişim oldu. (AA)Endekste en çok düşen sektör yüzde 7,56 ile iletişim oldu. (AA)

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

BIST 100 endeksinde düşüşün açılışta yüzde 5'i aşması nedeniyle devre kesici devreye girdi. (AA)BIST 100 endeksinde düşüşün açılışta yüzde 5'i aşması nedeniyle devre kesici devreye girdi. (AA)

Yurt içinde İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Avro Bölgesinde enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı! Endeks 10 bin puan sınırında Borsa İstanbul güne düşüşle başladı! Endeks 10 bin puan sınırında Borsa İstanbul güne düşüşle başladı! Endeks 10 bin puan sınırında
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör