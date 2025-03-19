FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 Mart ayı FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasalar tarafından yakından izlenen faiz kararını Mart ayında duyurmaya hazırlanıyor. Altın, kripto para ve hisse senedi piyasaları üzerinde belirleyici rol oynayan faiz politikası, yatırımcıların odak noktası haline gelmiş durumda. FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları merakla beklenirken, Şubat ayında toplantı yapmayan yetkililer Mart ayında bir araya gelerek faiz oranlarına yönelik yeni bir karar alacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 06:14 PAYLAŞ ABONE OL

ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayında faiz kararını duyurmaya hazırlanıyor. Ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapan banka, ekonomik verileri ve piyasalardaki hareketliliği değerlendirerek yeni bir hamle yapacak. Kritik kararın 18-19 Mart 2025 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

A Haber Foto Arşiv FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE? Piyasalar, FED Başkanı Jerome Powell'ın son mesajlarını dikkatle takip ediyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" ifadelerini kullanan Powell, faiz politikasına ilişkin temkinli bir duruş sergiliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları da dikkat çekiyor.