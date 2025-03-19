FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 Mart ayı FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayında faiz kararını duyurmaya hazırlanıyor. Ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapan banka, ekonomik verileri ve piyasalardaki hareketliliği değerlendirerek yeni bir hamle yapacak. Kritik kararın 18-19 Mart 2025 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Piyasalar, FED Başkanı Jerome Powell'ın son mesajlarını dikkatle takip ediyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" ifadelerini kullanan Powell, faiz politikasına ilişkin temkinli bir duruş sergiliyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi çağrıları da dikkat çekiyor.
Powell, bu konuda net bir yanıt vererek, "Kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler" demişti.
Ekonomistler, mart ayı toplantısında yeni bir faiz indirimi ihtimalinin masada olduğunu ancak FED'in verileri dikkatle inceleyerek hareket edeceğini belirtiyor. Piyasalar, özellikle enflasyon ve istihdam rakamlarını yakından izliyor.