Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama: Yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'e ilişkin büyüme verileri ve Ocak 2025'e ait işgücü istatistiklerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Uyguladığımız program ile sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz." dedi.

Şimşek'in paylaşımının devamı:

2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla yüzde 3,2 büyüdük.