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Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama: Yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 11:47 Güncelleme: 28.02.2025 12:53
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Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama: Yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, 'Uyguladığımız program ile sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'e ilişkin büyüme verileri ve Ocak 2025'e ait işgücü istatistiklerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Uyguladığımız program ile sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz." dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN BÜYÜME VE İŞSİZLİK VERİSİ DEĞERLENDİRMESİ

Şimşek'in paylaşımının devamı:
2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla yüzde 3,2 büyüdük.

Dolar cinsi milli gelir (Mehmet Şimşek/X)Dolar cinsi milli gelir (Mehmet Şimşek/X)

Dış kırılganlıkların azaltılmasında önemli bir mesafe katettik. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,8'e indi.

Cari açık (Mehmet Şimşek/X)Cari açık (Mehmet Şimşek/X)

İşgücü piyasası güçlü görünümünü korudu. İstihdam yaklaşık bir milyon kişi artarken işsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine geriledi.

Büyümeye katkı (Mehmet Şimşek/X)Büyümeye katkı (Mehmet Şimşek/X)

İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40,5'e ulaştı.

İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı (Mehmet Şimşek/X)İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı (Mehmet Şimşek/X)

2025 yılında ülkemiz açısından küresel ve yurtiçi koşulların daha destekleyici olmasını öngörüyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

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Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama: Yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama: Yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama: Yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz
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