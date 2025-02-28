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Şubat 2025 enflasyonu ne kadar olacak? İlk tahminler geldi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 15:03
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Şubat 2025 enflasyonu ne kadar olacak? İlk tahminler geldi

Piyasaların gözü 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak olan Şubat 2025 dönemi enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomistler TÜİK'in açıklamasından önce enflasyonla ilgili tahminde bulunurken, ortak görüş enflasyonun aylık bazda yüzde 2,97 oranında artacağı yönünde oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

2025'in ilk ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,03 olmuştu. (AA)2025'in ilk ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,03 olmuştu. (AA)

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Ekonomistler Şubat 2025 dönemi için aylık bazda enflasyon beklentilerini yüzde 2,97 olarak açıkladı. (AA)Ekonomistler Şubat 2025 dönemi için aylık bazda enflasyon beklentilerini yüzde 2,97 olarak açıkladı. (AA)

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 27,58 4,29 5,03
Şubat 28,67 2,97
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Şubat 2025 enflasyonu ne kadar olacak? İlk tahminler geldi Şubat 2025 enflasyonu ne kadar olacak? İlk tahminler geldi Şubat 2025 enflasyonu ne kadar olacak? İlk tahminler geldi

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