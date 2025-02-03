TÜİK 2025'in ilk enflasyon oranını açıkladı! Yıllık bazda düşüş sürüyor
Türkiye İstatistik Kurumu, 2025'in ilk enflasyon verisini paylaştı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 42,12 oldu. Böylece yıllık enflasyon böylece 8 aydır aralıksız düşmüş oldu.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %99,93 ile eğitim oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %23,57 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %42,08, AYLIK %5,47 OLDU
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,05 olarak gerçekleşti.