Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş zammı Meclis’ten geçti | Kim ne kadar fark alacak?

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KİM NE KADAR FARK ALACAK?

Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkarken, bu kapsamda da fark ödemeleri söz konusu olacak.