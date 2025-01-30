Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş zammı Meclis’ten geçti | Kim ne kadar fark alacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kim ne kadar fark alacak? İşte detaylar...
TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkartılmasına ilişkin madde kabul edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULACAK
Meclis'te kabul edilen düzenleme Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yeni taban aylık Ocak ödeme dönemi itibarıyla yürürlüğe gireceği için kapsamdaki 3.8 milyon emekliye, dul ve yetime fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.
ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?
Fark ödemeleri Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Yüzde 15.75'lik Ocak zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında çıkan emeklilere fark ödenecek. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969 lira, 13 bin lira yatırılanlara bin 469 lira, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verilecek.
KİM NE KADAR FARK ALACAK?
Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkarken, bu kapsamda da fark ödemeleri söz konusu olacak.