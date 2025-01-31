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Araç sahipleri dikkat! MTV'de ödemelerinde süre doluyor

2025 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit ödemesinde süre bugün doluyor. Ödemeler vergi dairesinin internet sitesinin yanı sıra, bankaların dijital kanallarından da yapılabilecek. Peki kim ne kadar MTV ödemek zorunda? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:42
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Araç sahipleri dikkat! MTV’de ödemelerinde süre doluyor

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu verginin ödeme detaylarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 2025 yılına ilişkin MTV'nin birinci taksitinin ödenmesi için tanınan süre bugün dolacak.

MTV'de 2025'in ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor (A Haber arşiv)MTV'de 2025'in ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor (A Haber arşiv)

DİJİTAL KANALLARDAN 23.50'YE KADAR ÖDENEBİLECEK
Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

MTV ödemeleri saat 23.50'ye kadar dijital kanallar üzerinden de ödenebilecek (A Haber arşiv)MTV ödemeleri saat 23.50'ye kadar dijital kanallar üzerinden de ödenebilecek (A Haber arşiv)

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebilecek. Dijital kanallardan saat 23.50'ye kadar ödeme yapılabilecek.

Uzmanlar internet üzerinden yapılan ödemelerde mağduriyet olmaması için GİB ya da bankalardan ödeme yapılması yönünde uyardı (A Haber arşiv)Uzmanlar internet üzerinden yapılan ödemelerde mağduriyet olmaması için GİB ya da bankalardan ödeme yapılması yönünde uyardı (A Haber arşiv)

Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

UZMANLAR UYARDI: MAĞDUR OLMAYIN
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

2025 MTV ödeme tablosu (A Haber arşiv)2025 MTV ödeme tablosu (A Haber arşiv)

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