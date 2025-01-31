Araç sahipleri dikkat! MTV'de ödemelerinde süre doluyor

2025 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit ödemesinde süre bugün doluyor. Ödemeler vergi dairesinin internet sitesinin yanı sıra, bankaların dijital kanallarından da yapılabilecek. Peki kim ne kadar MTV ödemek zorunda? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:42 PAYLAŞ ABONE OL

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu verginin ödeme detaylarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 2025 yılına ilişkin MTV'nin birinci taksitinin ödenmesi için tanınan süre bugün dolacak.

MTV'de 2025'in ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor (A Haber arşiv)



DİJİTAL KANALLARDAN 23.50'YE KADAR ÖDENEBİLECEK

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.