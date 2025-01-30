ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü! İşte 2024 son çeyrek ABD büyüme verileri

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024'ün ekim-aralık dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,3 arttı.