Viral Galeri Viral Tıkla Maaşını taşıyan emekliye 24 bin TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Maaşını taşıyan emekliye 24 bin TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar arasında promosyon yarışı hız kazandı. Özel bankalar, emeklilere sundukları promosyon tutarlarını 21 bin liraya kadar yükseltirken, kamu bankaları da yeni bir çalışma başlattı. Emekliler, maaşlarını belirli bir bankaya taşıma taahhüdü karşılığında daha yüksek promosyon teklifleri alabiliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların güncel promosyon tutarları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 06:31
Maaşını taşıyan emekliye 24 bin TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Milyonlarca emeklinin maaşının bu ay yüzde 15.75 artırılması ve en düşük aylığın da 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmasının ardından, bankaların promosyon rekabeti kızıştı.

Maaşını taşıyan emekliye 24 bin TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

16.8 milyon emeklinin maaş aldığı sistemde özel bankalar arasındaki savaş promosyon tutarını ek ödemelerle birlikte 21 bin liraya kadar çıkarırken, gözlerin çevrildiği kamu bankalarının da önemli bir adım atmak için hazırlık yaptığı belirtildi.

Maaşını taşıyan emekliye 24 bin TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ÖDEME MİKTARLARININ ARTIRILMASI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz yıl yapılan 31 Mart seçimleri öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 banka ile yaptığı protokolle emekli promosyonlarını güncellemişti.

Maaşını taşıyan emekliye 24 bin TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Ancak aradan geçen sürede yüksek enflasyon ve emekli maaşlarındaki artış, bankaların promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Mart ayında yapılacak anlaşma kapsamında, kamu ve özel bankaların promosyon kampanyalarındaki tavan ödeme miktarlarının artırılması bekleniyor.

Maaşını taşıyan emekliye 24 bin TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

TAVAN 24 BİN!
Sabah Gazetesi'nden Merve Bilkay'ın haberine göre Mevcut tavan promosyon 12 bin TL iken düzenlemelerin ardından 2025 yılı için tavan promosyon tutarının 2 kat artarak 24 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu durumda en düşük promosyon miktarı ise 10 bin lira olacak.

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