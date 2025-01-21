Maaşını taşıyan emekliye 24 bin TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar arasında promosyon yarışı hız kazandı. Özel bankalar, emeklilere sundukları promosyon tutarlarını 21 bin liraya kadar yükseltirken, kamu bankaları da yeni bir çalışma başlattı. Emekliler, maaşlarını belirli bir bankaya taşıma taahhüdü karşılığında daha yüksek promosyon teklifleri alabiliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların güncel promosyon tutarları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi